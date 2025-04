Aplazan la huelga de limpieza y recogida de basuras prevista en Segovia

El comité de empresa de FCC, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad de Segovia, ha decidido ... aplazar de forma provisional la huelga que estaba convocada para este jueves y viernes, después de que la empresa y los representantes de los trabajadores hayan llegado a un compromiso para seguir negociando hasta alcanzar un acuerdo. La fecha límite para sellar el consenso es el próximo 16 de mayo.

A través de un comunicado, el comité explica que tras la no avenencia en el Serla celebrado el pasado 11 de abril, se decidió comunicarse de forma directa con el equipo de gobierno para expresar «de forma clara y concisa su intención de que el Ayuntamiento se implique e intervenga para arbitrar un acuerdo entre las partes».

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, se reunió con el comité y después con la empresa dando lugar una nueva reunión que tuvo lugar este martes. En ella se pactó una prórroga negociadora hasta el 16 de mayo, paralizando así la huelga del 1 y 2 de mayo. En este arreglo temporal, precisa el comité de empresa, se deja claro que de no llegar a un entendimiento respecto al convenio en subida salarial y en mejora de contratos parciales la huelga se convocaría 21 de junio con carácter indefinido. Es decir, en plenas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro.

El comité de empresa señala que la propuesta ofrecida por FCC y la rebaja presentada por los trabajadores en materia salarial «aún están muy lejos de encontrar un equilibrio». Pese a ello, los empleados del servicio de limpieza y recogida de residuos decidieron en asamblea confiar en el compromiso «que parece existir» por parte de la empresa de llegar a un acuerdo.

Además de precisar que las posturas entre ambas partes están todavía alejadas, el comité de empresa también subraya las diferencias que se han planteado durante los últimos días sobre los posibles servicios necesarios durante la huelga ahora aplazada. Según explican en su comunicado, la empresa planteaba que trabajasen un número de operarios «muy similar al que salen a diario actualmente, teniendo en cuenta las ausencias por bajas, vacaciones y otras circunstancias». Por ello, el comité consideraba «abusivos» los servicios mínimos planteados por FCC.

En cuanto a la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Segovia, los representantes de los trabajadores considera que los servicios mínimos recogidos en un decreto de Alcaldía «están muy alejados de la realidad, ya que están calculados en base a un número de trabajadores muy superior a los que existen en realidad».

Perjuicio a los segovianos

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, mostró antes de conocer la decisión del comité de empresa su confianza en que no hubiera huelga. No obstante, precisó que el gobierno municipal no había trasladado a ninguna de las partes la posibilidad de aplazar la huelga para no hacerla coincidir con el puente del 1 de mayo. «Lo que intentamos evitar es el perjuicio a los segovianos. Hay un contrato en vigor y lo que no podemos es sacrificar la salubridad de Segovia por un conflicto laboral», declaró tras la junta de gobierno local.

El regidor insistió en que el Ayuntamiento permanece al margen de la negociación aunque resaltó su posible papel como mediador. En este sentido, afirmó que el Consistorio necesita que FCC, la concesionaria del servicio más costoso y del contrato de mayor duración de Segovia, «cumpla con todas las partes» del pliego. Así, Mazarías reconoció que hay determinados aspectos del contrato que «no se llevan a cabo como a nosotros nos gustaría».

Por último, rechazó posibles modificaciones en el contrato firmado entre el Ayuntamiento y FCC al considerar que podría ocasionar impugnaciones por parte de algunas de las otras empresas que se presentaron al concurso para hacerse con el contrato.