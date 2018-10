Antonio Orozco llega al teatro Juan Bravo con las entradas agotadas Antonio Orozco, en una imagen promocional. / El Norte Cerca de medio millar de personas escucharán al cantante barcelonés, que ofrece un concierto enmarcado en su gira 'Único' A. V. Segovia Jueves, 11 octubre 2018, 12:18

Que Antonio Orozco estaría en octubre en el teatro Juan Bravo era algo que se sabía antes incluso de que se diese a conocer la programación completa del auditorio y por eso la expectación lleva siendo máxima desde hace varios meses. Prueba de ello fue que las entradas se agotaron en apenas dos semanas, por lo que hoy el cantante barcelonés se encontrará un teatro lleno, con cerca de quinientas personas deseando escucharle cantar, desde sus éxitos más antiguos, como 'Devuélveme la vida', hasta los más recientes, como su dúo 'Dicen' junto a Karol G, que viaja entre la rumba y la electrónica..

El concierto dará inicio a las 21:00 horas y está enmarcado dentro de la segunda temporada de la gira 'Único' de Orozco, que cuenta con un centenar de citas y que el artista no se atreve a definir ni como un concierto, ni como una obra de teatro, ni como una película. «No es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar», invita Orozco al espectador, al que pretende hacer sentir único a lo largo de más de una hora y media. Tal es el secretismo de Antonio Orozco con esta gira que incluso en sus redes sociales ha pedido a sus seguidores que no hagan fotos ni compartan vídeos en Internet, por lo que pocos sabrán exactamente qué se van a encontrar sobre el escenario; si una banda al completo, quizás al Orozco más acústico, tal vez una puesta en escena teatral o a lo mejor una revisión de sus canciones más conocidas, sonando como nunca antes lo habían hecho.

Orozco, quien fue de los pocos en aguantar el gran tirón de 'Operación Triunfo' al comienzo del milenio y que en la actualidad se ha ganado a los aficionados a la música más pequeños gracias a su papel de 'coach' en el programa televisivo 'La Voz Kids', es uno de los artistas más queridos y respetados del panorama nacional Desde su primer disco, 'Un reloj y una vela', en el año 2000, hasta el último, 'Destino', publicado en 2015 y que cuenta con la reedición 'Destino (Última llamada)' (2017), se ha ganado el respeto de compañeros de profesión, crítica y público. El cantante y compositor tiene en su haber siete discos de estudio, además de dos CD recopilatorios y cuatro reediciones. Entre sus temas más conocidos y que el público de Segovia espera poder encontrar hoy, frente a frente, figuran canciones como 'Mi héroe', 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Quiero ser', 'Eres' o 'Moriré en el intento'.