Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets

La Guardia Civil ha alertado de un aumento de las estafas relacionadas con la venta de pellets para calefacción, coincidiendo con el inicio de la temporada de frío y el incremento de la demanda de este tipo de combustible. Los delincuentes se sirven principalmente de anuncios en páginas web y redes sociales, donde ofrecen sacos de pellets a precios muy por debajo de los habituales y exigen el pago por adelantado, sin llegar nunca a realizar la entrega del producto.

Según ha informado la Comandancia de Segovia, en estos casos las víctimas suelen encontrar ofertas con precios muy inferiores a los habituales en el mercado en plataformas de compraventa o perfiles aparentemente legítimos. Tras contactar con el supuesto vendedor, se les pide que realicen una transferencia o pago inmediato para asegurarse el pedido. Una vez abonado el importe, el rastro del vendedor desaparece y el cliente ni recibe la mercancía ni logra recuperar su dinero.

Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones a la hora de adquirir pellets por internet. En primer lugar, aconseja verificar siempre la identidad y solvencia de la empresa o vendedor, consultando datos fiscales, dirección física, teléfonos de contacto y opiniones de otros usuarios. También pide desconfiar de precios muy inferiores a los del mercado y de páginas web que presenten errores ortográficos o de traducción, o dominios poco habituales, así como de sitios que no incluyan apartados como 'aviso legal' o 'condiciones de compra' con información clara sobre la empresa y sus políticas.

Otro de los consejos básicos es evitar, siempre que sea posible, los pagos por adelantado sin garantías de entrega, optando por sistemas más seguros como el pago contra reembolso u otros medios que permitan reclamar el importe. La Guardia Civil recuerda la importancia de utilizar formas de pago seguras (tarjeta, pasarelas de pago reconocidas, etc.) y de conservar todos los justificantes de la transacción, mensajes, correos electrónicos y capturas de pantalla, que pueden resultar fundamentales en caso de denuncia.

En caso de sospecha, los agentes recomiendan cortar la operación antes de facilitar datos personales o bancarios y poner los hechos en conocimiento de las autoridades. La Benemérita destaca que muchas de estas estafas se apoyan en el anonimato que ofrece la red y en la urgencia que generan los supuestos «chollos», por lo que apela a la prudencia y a la desconfianza ante ofertas excesivamente ventajosas.

La Guardia Civil recuerda además que los ciudadanos pueden presentar denuncia de forma telemática a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), accesible desde el apartado de Denuncia Telemática de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o desde su página oficial. A través de este servicio se pueden comunicar, entre otros hechos, cargos fraudulentos en tarjetas bancarias y otros medios de pago. No obstante, subraya que en los casos de especial urgencia o gravedad es recomendable acudir personalmente a las dependencias oficiales para formalizar la denuncia.