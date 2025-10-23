Segovia contabiliza hasta septiembre más estafas por alquiler que en todo 2024

La baja disponibilidad de vivienda en alquiler en Segovia, un problema que se extiende a su vez a otros puntos del país, ha abierto un ... nicho de oportunidad para los delincuentes. La provincia acumula hasta el mes de septiembre media docena de denuncias por fraudes relacionados con el arrendamiento de casas para residencia habitual o temporal, a lo que hay que sumar otras tantas estafas detectadas durante el proceso de reserva de pisos vacacionales. Hay diferentes modalidades bajo las que operan los malhechores para perpetrar estos delitos, aunque sobresalen entre todas ellas las que se producen a través de la red.

Cada vez hay más personas interesadas en alquilar una vivienda en Segovia y, en consecuencia, menos oferta de inmuebles. Este desequilibrio se convierte en un aliciente para el surgimiento de engaños. El mercado inmobiliario en la capital se ha encarecido y ha perdido unos 200 pisos o chalés desde la llegada de la pandemia. Es por ello que los contactos que recibe un solo anuncio se han disparado hasta el 16% a lo largo del tercer trimestre en la provincia y en comparación con mismo periodo del año anterior.

Esto lleva a muchos inquilinos segovianos a buscar soluciones desesperadas: desde arrendar un estudio de apenas 25 metros cuadrados de superficie a vivir en una habitación en un piso compartido con cuatro o más compañeros. Es por ello que, cuando aparece una 'ganga' en el mercado, son muchas las personas que no dudan un segundo en pagar la fianza. Todo ello sin darse cuenta en algunas ocasiones de que realmente se trata de una estafa.

13 estafas relacionadas con el alquiler se han contabilizado en lo que va de año en Segovia, de las que siete se corresponden con pisos destinados a las estancias vacacionales.

El 'modus operandi' de los delicuentes es muy similar en la mayoría de los casos registrados en Segovia en lo que va de año. Los anuncios falsos de supuestos pisos en alquiler se publican en portales especializados, para lo que utilizan fotografías de otras viviendas y ofrecen precios muy competitivos. Algunas veces son desactivados con antelación al considerarse «sospechosos», pero en otros el interesado llega a contactar por mensaje con el estafador y, después de ganar su confianza mediante una entrevista por correo electrónico o vía telefónica, el malhechor solicita una fianza -que puede ir desde cientos a miles de euros- con el fin efectuar la reserva del inmueble, aun sin acordar una fecha de visita. El delincuente juega con el factor urgencia para conseguir el pago y, una vez alcanzado este paso, se corta la comunicación y desaparece.

Hay algunas variaciones que incluyen las transferencias involuntarias de dinero o la recepción de SMS procedentes presuntamente de empresas que sirven de enlace para realizar los depósitos, aunque son unas tipologías menos habituales. Si bien es cierto que «la mayoría son ciberestafas», según detalla la Subdelegación del Gobierno en Segovia, algunos timadores se personan incluso para enseñar la vivienda en alquiler a los inquilinos y, después de realizar el pago de una señal o concretar el día de mudanza, el defraudador se marcha de la provincia y de nada vale el acuerdo alcanzado. La visita que realizan las víctimas a continuación es a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interponer una denuncia sobre lo sucedido.

Mercado residencial

Tan solo en 2023 se abrieron 19 expedientes por este tipo de fraudes en Segovia, mientras que en 2024 se apuntaron cinco denuncias por falsos alquileres. En lo que va de año, ya se contabilizan más del doble de casos investigados respecto al ejercicio anterior. Las estafas se concentran fundamentalmente en los periodos de mayor demanda, como es el verano, donde la búsqueda de pisos por parte de estudiantes se une a las reservas de estancias vacacionales realizadas por familias, grupos de amigos o parejas. Aunque los afectados sean vecinos segovianos, hay multitud de casos en los que los alquileres falsos se han localizado fuera de la provincia.

El protagonismo que han adquirido las redes sociales a la hora de conectar a arrendadores con potenciales inquilinos que buscan un lugar donde iniciar un proyecto de vida ha disparado los fraudes. La Guardia Civil abrió diligencias a lo largo del año pasado sobre tres supuestos alquileres en Segovia, Cuéllar y Garcillán; mientras que otros dos hacían referencia a viviendas ubicadas en Granada y Navarra. El trabajo de investigación no ha cesado estos meses, pues hasta mediados de septiembre se apuntaron seis denuncias. Una de ellas se corresponde con un inmueble en Cuéllar, mientras que el resto se repartieron por Madrid, Valladolid y Alicante, de acuerdo con la estadística que manejan los agentes del Instituto Armado.

El mercado de alquiler con fines residenciales en la capital está copado por universitarios, según refrenda la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias (Aseinmo). También hay sendas peticiones por parte de trabajadores temporales, como son los funcionarios, mientras que en un tercer escalón están las familias. La Subdelegación del Gobierno en Segovia analiza estos datos sobre fraudes relacionados con arrendamientos de vivienda habitual u ocasional y considera que «son similares» a los que se han observado en años anteriores.

Sin embargo, hay otra modalidad de alquiler que ha experimentado gran auge en la provincia, como son los pisos y chalés vacacionales. Las plazas disponibles para disfrutar de una escapada en estos apartamentos ya supera en número a las que atesoran los hoteles, hasta rondar las 5.000, de acuerdo con la última actualización del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este caso, las estafas sí que se han disparado, sobre todo en los meses de primavera y verano, que es el periodo en el que se concentran los viajes de los residentes en la provincia.

Estancias vacacionales

La Policía Nacional ha advertido en varias ocasiones de estos delitos, que en Segovia se han saldado con un total de siete víctimas entre abril y principios de septiembre. La Subdelegación del Gobierno confirma en base a los datos facilitados por la Comisaría que se han iniciado actuaciones para esclarecer ciberestafas ocurridas los días 6 y 26 de abril; el 29 de julio; el 19 y 26 de agosto; y el 2 y 3 de septiembre relativas a pisos para el arrendamiento vacacional.

Es por ello que el cuerpo policial ha elaborado un amplio decálogo de recomendaciones, donde aconsejan no acceder a enlaces que el inquilino no espera, dudar de ofertas excepcionalmente baratas y que no permiten visita a los inmuebles, verificar si una página web puede haberse suplantado e intentar pagar con tarjeta de crédito en vez de transferencia, pues «ofrece una mayor protección». «Si hay sospechas, mejor terminar toda comunicación de inmediato», insisten.

83 solicitudes para obtener el número de registro obligatorio de alojamientos turísticos han sido revocadas en la provincia, de las cuales 17 se localizan en la capital.

Precisamente, Segovia es la cuarta provincia de Castilla y León que acumula más instancias para la retirada de pisos turísticos ilegales que hasta ahora se anunciaban las diferentes plataformas especializadas. En total, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana informó hace tan solo un mes que había revocado 83 solicitudes de número de registro obligatorio a inmuebles que incumplían los requisitos legales para funcionar como alojamientos para el alquiler vacacional. Del total, 17 figuraban en la ciudad mientras que el resto se reparten por el medio rural.

Si un código es revocado, significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, pero el documento contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar. Al no ser subsanados los errores o las deficiencias, se rechazaba la petición. Ávila lidera el recuento de pisos ilegales, al notificarse más de 300; seguida por León, con 135; y Salamanca, con 114.