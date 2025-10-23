El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos inquilinos abandonan una vivienda con su equipaje en la ciudad de Segovia. Antonio de Torre

Segovia contabiliza hasta septiembre más estafas por alquiler que en todo 2024

La mayoría de los fraudes están relacionados con pisos turísticos o vacacionales y muchos de ellos están ubicados en otras provincias

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:17

Comenta

La baja disponibilidad de vivienda en alquiler en Segovia, un problema que se extiende a su vez a otros puntos del país, ha abierto un ... nicho de oportunidad para los delincuentes. La provincia acumula hasta el mes de septiembre media docena de denuncias por fraudes relacionados con el arrendamiento de casas para residencia habitual o temporal, a lo que hay que sumar otras tantas estafas detectadas durante el proceso de reserva de pisos vacacionales. Hay diferentes modalidades bajo las que operan los malhechores para perpetrar estos delitos, aunque sobresalen entre todas ellas las que se producen a través de la red.

