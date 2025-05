«Acabe como acabe, hemos competido en la categoría, no nos ha quedado grande»

No esperen encontrar al verdadero Rubén Yubero Cubo (10 de diciembre de 1990) en una conversación de WhatsApp o en un post de Instagram. No ... es seco, para nada, simplemente prefiere el contacto humano, un café que se prolonga hasta la hora de comer, con la grabadora apagada, hablando de NBA, otra de sus pasiones. En el devenir de la conversación aparece un tal Maroan Sannadi, el delantero del Barakaldo que maltrató en septiembre a la Gimnástica Segoviana y que ahora golea en Europa con el Athletic Club. «Madre mía, qué nivel, ¿qué está haciendo en Primera RFEF? ¡Cómo no me va a tirar a mí como un bolo, si hace lo mismo con los defensas de la Roma!»

La anécdota refleja su balance. «Estamos muy lejos de comprender la magnitud de la categoría, no hemos sido conscientes de la suerte que hemos tenido de ver a esta gente por Segovia». El lateral izquierdo de la última década y media, un historial de ascensos y descensos, describe con orgullo su periplo entre los 82 mejores clubes de España antes de intentar evitar el descenso este domingo en Sestao (19:30 horas). «Hemos competido en la categoría, acabe como acabe, no nos ha quedado grande».

–Tras el 0-0 ante la Real B, ¿qué más se puede hacer para ganar?

–Meter un gol más que el rival [ríe]. Es de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada, pero nos hemos vuelto a encontrar con lo que es esta categoría. Esos momentos de acierto en las áreas; está de moda decirlo, pero es una realidad.

–¿Cómo vive un defensa que su equipo no marque?

–Mucha tensión, sabes que no puedes fallar. Lo vimos en el Inter-Barça, es mucho más divertido para el espectador, lo que quiere son goles, pero las defensas estaban sufriendo muchísimo. Aquí ya nos encontramos jugadores de mucho nivel, con medio descuido te pueden generar una ocasión y marcártela.

–Al espectador le gustan los goles, ¿por qué ha dedicado su carrera a evitarlos?

–Me lo encontré así. De pequeño jugaba de extremo o media punta. Cuando pasé al primer equipo seguía así, he tenido temporadas con bastantes goles. Me acuerdo que íbamos a jugar a Soria contra el Numancia B, Víctor Pérez estaba sancionado y Maroto me dijo: «¿Cómo te ves para jugar ahí?» Lo que quieres es jugar, sea donde sea. No se me dio mal y empezó a ser un recurso.

–¿Cómo cambió su percepción del fútbol?

–Estar en la línea defensiva es completamente distinto. Me sigue gustando meterme hacia dentro, como un extremo o un medio, pero tienes que saber dónde te encuentras en cada momento porque no tienes nada detrás .

–¿Ha encontrado su mejor versión con el paso de los años?

–Cada año trato de mejorar. Aunque no veo demasiado fútbol, me gusta analizarlo. A día de hoy, el fútbol ha cogido un nivel táctico altísimo. Hay situaciones que son muy difíciles de entender para los espectadores. Me gusta mucho la Premier [inglesa] por el aspecto físico relacionado con lo táctico, todo ese caos. Nuestro estilo puede ser parecido a eso.

–¿Cómo cuida su físico?

–Con esfuerzo. Podemos tirar de tópicos, pero me cuido como siempre. No bebo alcohol, salvo alguna licencia en el verano. La alimentación es muy importante, ojalá tuviéramos los recursos del fútbol de élite, pero tengo la suerte de que me gusta mucho cocinar y he aprendido a disfrutar comiendo sano.

–Con toda esa atención al detalle, ¿cómo se siente cuando se lesiona un calentamiento?

–Frustración, más que la lesión en sí, por no podemos ayudar. Hay factores que no puedes controlar, pero era un tobillo que venía tocado del año pasado y en las circunstancias en las que estábamos no paras. Sigues jugando como buenamente puedes. La gente no es consciente de la cantidad de dolores que tenemos que soportar; no son lesiones como tal, pero es muy complicado que un futbolista esté al cien por cien.

–¿Le han pasado demasiadas cosas a la Sego esta temporada?

–Puede sonar un poco victimista, pero yo creo que sí. Muchas lesiones. Cuando parecía que ya vaciábamos la enfermería, algo positivo porque aumenta la competitividad del grupo, otra vez.

Ampliar Rubén Yubero, con el brazalete de capitán, disputa un balñon en un partido. De Torre

–¿Se siente veterano compartiendo puesto con Céspedes?

–Es un buen chaval, puede llegar dónde él quiera o la suerte le lleve. Es verdad que te paras a pensar que yo llevo aquí 16 años y entonces él estaba empezando a jugar. Suena a abuelo cebolleta, pero ojalá hubiéramos tenido los medios que tienen ahora. Los chavales no son aún conscientes de todo lo que tienen este club. Aunque estén muy alejados de lo que hay en esta categoría, era impensable. Ya no cuando llegué yo, que el club estaba a punto de desaparecer; sino hace cinco o seis años. Era una utopía total.

–¿Cómo explica que tras más de una década en Tercera División dé la talla en Primera RFEF?

–El salto del equipo manteniendo un bloque. Es extrapolable a Manu o cuando estaban Javi Marcos o Dani Arribas. Un amigo me decía: «La gente no se da cuenta de la suerte que ha tenido el club porque habéis continuado pudiendo jugar en categorías superiores». No lo sé, es jugar a adivinar, pero este vestuario te anima a seguir creciendo.

Salvar al equipo

–¿Ha perdido el tiempo en 3ª?

–No, creo que he disfrutado muchísimo y he tenido la suerte de poder jugar donde he querido. ¿Has podido salir? Sí, pero a lo mejor no había llegado dónde estoy ahora. Qué mejor que hacerlo aquí, en mi casa.

–¿Se quedaría en Primera RFEF sin la Sego?

–Mi pensamiento no va más allá de salvar al equipo. Ya con mi edad no me planteo una salida. Solo quiero seguir disfrutando.

–¿Disfruta en Primera RFEF?

–[Piensa]. Es complicado. A mí me cuesta mucho disfrutarlo; no sé si es bueno o malo, pero me exijo muchísimo desde la pretemporada hasta que acaba. No me permito disfrutar hasta que no están los objetivos logrados, cada domingo hay un partido que tienes que ganar.

–¿Recuerda más un ascenso o un descenso?

–Te marca más un descenso que un ascenso. La victoria, por desgracia, es muy efímera. Es muy humano, los malos momentos marcan más que los buenos, aunque no debería ser así.

–¿Cómo le han marcado los descensos?

–Duelen. Duelen mucho. Cuantos más años llevas en un club… Es una cuestión sentimental, por encima de todo. No recuerdo un partido en el que haya sufrido más que el día de Elda, el 'play out' [en 2022]. Recuerdo toda la semana, los análisis del Cerdanyola, que era más peligroso un saque de banda que un córner. Lo tengo marcado a fuego, la tensión cuándo estábamos en el campo. Era un partido a vida o muerte para este club: en ese momento, haber bajado a Tercera hubiera sido un palo muy, muy duro. Lo malo que tiene el fútbol es el poso de las derrotas y el trabajo psicológico, empezando por uno mismo, parar borrarlas.

Sin miedo a Sestao

–¿Se acuerda de los días felices, cuando eran décimos?

–[Suspira]. Ni de la remontada contra el Andorra. Son cosas demasiado efímeras. Nos acordamos del mal inicio de año. En esta categoría es muy complicado pararte a disfrutar, no hay tiempo.

–¿Responsabiliza la caída del rendimiento en la segunda vuelta por la salida de Davo?

–No, sería completamente injusto. Es innegable, es una baja que te influye. Este club se basa en esa estabilidad, que sea una balsa de aceite. Fueron unas semanas bastante complicadas para todos, empezando por el propio Davo. Es un grandísimo delantero y es lo que tiene esta categoría, que uno despunta y vas a empezar a recibir llamadas. Nadie te asegura que la segunda vuelta, tanto suya como del equipo, hubiera sido distinta a esta.

–¿Con ese pasado de los descensos, va a Sestao con miedo?

–Miedo no, sigo con la misma confianza. No vamos a negar la situación, cada vez la soga está más apretada, pero vamos a hacer todo lo posible. ¿Hay presión? Yo lo he dicho siempre, este equipo no se desenvuelve mal con ella. Lo vimos en el partido de la semana pasada. Y con los planteamientos de Ramsés, no va a ser nunca reservón.

–¿Por qué van a ganar tres partidos seguidos ahora si no lo han conseguido en todo el curso?

–Obviamente, sabes que tienes que lograr un nueve de nueve. Y aun así no vas a depender de ti mismo. Lo que tenemos claro es que vamos a ir a Sestao a por la victoria. Personalmente, no miro más allá. ¿Por qué creer? ¿Y por qué no? Ha habido muchos partidos en los que el equipo ha merecido más. No creo que tengamos ningún punto de más de los que merecemos y, sin embargo, nos hemos dejado otros por suerte o falta de acierto. ¿Por qué no podemos ganar los tres partidos?