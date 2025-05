Las cuentas de la Sego para no descender este domingo

Para bien o para mal, la Gimnástica Segoviana saldrá el domingo a las 19:30 horas al municipal de Las Llanas de Sestao sabiendo si ... está en riesgo de confirmar matemáticamente su descenso a Segunda RFEF y qué tiene que hacer para evitarlo. El balancín estadístico dice que es tan probable que la supervivencia de los de Ramsés Gil entre los 82 mejores equipos de España una semana más, el premio de recibir al Nástic de Tarragona seis días después en La Albuera aún con el pulso en marcha, como que su descenso matemático. Lo dilucidará en un lugar de buen recuerdo, donde consiguió la clasificación que valió la cita copera con el Athletic Club en 2004. Su regreso, 21 años después, difícilmente podría ser en una situación más comprometida.

La Segoviana depende de sí misma para asegurarse una semana más de vida: si gana en Sestao, no podrá descender en la jornada 36. En caso de empate, habría que hacer números. Hay ocho equipos implicados para cinco plazas, aunque una de ellas ya tiene dueño, el Amorebieta; el descenso azulgrana se confirmaría si tuviera a tres de esos equipos ya fuera de alcance. Las tablas en Vizcaya pondrían a los azulgranas con 38 puntos y mantendrían al Sestao a tiro porque no pasaría de los 43. El resto de rivales no juegan entre ellos. El Barça recibe al Andorra, pero no cuenta aquí a efectos de descenso matemático porque no puede terminar la jornada a más de seis puntos de la Sego.

Las posibilidades Si la Segoviana gana Seguirá viva una jornada más.

Si la Segoviana empata Bajaría matemáticamente a Segunda RFEF si ganan tres entre Lugo, Unionistas, Osasuna Promesas y Real Unión. O si ganan dos, el filial del Osasuna no es uno de ellos y empata el Real Unión.

Si la Segoviana pierde Desciende si acompaña una victoria del Lugo. O una victoria de Unionistas. O si ganan Barça Atlétic y Osasuna Promesas. O si gana el Barça y puntúa el Real Unión. O si gana Osasuna y puntúa el Real Unión.

Sí ocurre con Unionistas (42), que visita al Bilbao Athletic; Lugo (42), que tiene un hueso en su desplazamiento a Tarragona; Osasuna (41), que recibe al Arenteiro, y Real Unión (43), que viaja a Zamora. Si la Sego empata y tres de estos equipos ganan sus partidos, desciende. Otro contexto que también costaría la categoría es el empate del Unión, que ganen otros dos y que Osasuna Promesas no esté entre ellos, pues el duelo directo entre navarros e irundarras en la penúltima jornada aseguraría que uno superaría los 44. Es decir, empate más victoria de Lugo y Unionistas igual a Segunda RFEF.

Las cosas se complican más con la derrota, pues la Sego se quedaría en 37 y el Sestao, con 45, sería ya uno de esos tres inalcanzables. En este caso, bajaría automáticamente con la victoria del Lugo, que haría irrelevante el partido del Unión, pues quedaría a seis puntos y no tendría forma real de superarlo. En este caso, Lugo, Sestao y Unión serían inalcanzables. También descendería si gana Unionistas debido al duelo directo entre Unión y Osasuna, la garantía de que uno de ellos superará los 43, junto a los charros y al Sestao. Si el Barça gana y no lo hace Unionistas, contaría como otro equipo fuera de alcance porque tienen que jugar en la última jornada y uno pasaría también de los 43. La victoria de Osasuna no sería decisiva si nadie más supera los 43. Lo mismo ocurre con una victoria o empate del Unión: no sería letal si nadie más se convierte en inalcanzable. Pero si se cumplen dos de estos tres extremos habrá descenso azulgrana. Hay un asterisco que podría hacer el descenso real, pero no efectivo: el golaveraje general, que la Sego tiene perdido con todos. Seguiría habiendo opciones hipotéticas a la espera de goleadas desorbitadas en las últimas dos jornadas.

Ante este panorama, el técnico de la Segoviana, Ramsés Gil, habla de «buenas sensaciones» tras el empate del pasado viernes ante la Real B en su mejor partido en meses. «Con mucha motivación de tener todavía 'en nuestra mano' el poder luchar la categoría. Subir a Sestao con todas las de la ley a hacer un buen partido y, con suerte, ganarlo». Como tantas veces, su botella está medio llena. «Estamos a tres jornadas del final y estamos en la pelea. Nos hubiera gustado estar un poquito mejor, pero estamos vivos. No es que lo diga yo, es una realidad. Sabemos que pasa por venirnos con tres puntos».