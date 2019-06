BALONCESTO - Liga Femenina Vitola: «Sentía que había dejado algo a medias, ahora quiero hacerlo bien en Avenida, un club top en Euroliga» Vitola, en su anterior etapa. / El Norte La jugadora letona señala en su regreso que «estos años me han enseñado mucho sobre el juego y definitivamente me siento con mucha más confianza para unirme al equipo en esta ocasión» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 19 junio 2019, 15:55

La pívot letona Kristine Vitola regresará la próxima temporada al CB Avenida para ser una de las referentes del interior. La jugadora, que ya militó en el club aunque no tuvo el rendimiento esperado, ha concecido una entrevista al departamento de comunicación del club en el que analiza su regreso.

«Siempre pensé que era posible que volviera a Salamanca. Simplemente no sabía cuándo o cómo, pero sabía que podía pasar», señala la interior que es sincera a la hora de reconocer que «después de marchar de Salamanca sentía que había dejado algo a medias. Quiero hacerlo bien esta vez. Este club es un equipo top en Euroliga en el que jugar y cualquier jugadora sería afortunada de tener una oferta de Avenida y poder disfrutar de todo lo que ofrece. Me siento muy afortunada de que el club me haya elegido de nuevo».

Vitola considera que en estos años lejos de Salamanca ha evolucionado en su juego. «Sin duda, la experiencia es la gran diferencia. Era muy joven todavía y muy ambiciosa cuando decidí fichar por Salamanca… Y sólo era mi segundo año como profesional. Probablemente, no estaba aún lista para ello, para ese nivel de baloncesto. Estos años me han enseñado mucho sobre el juego y definitivamente me siento con mucha más confianza para unirme al equipo en esta ocasión», explica para añadir después que tras su brillante temporada en el TTT Riga «siento que he crecido cada año, mental y físicamente y eso me ha ayudado a ser mejor sobre la pista. Tendría que decir que por fin he llegado a disfrutar y eso se lo tengo que agradecer a compañeras y entrenadores, pero todavía no he terminado de crecer y espero que los mejores años de mi carrera aún estén comenzando».

La letona considera que conocer el club y la ciudad le ayudarán a rendir mejor la próxima temporada porque «es un «plus» el hecho de conocer aquello adonde doy el salto. Es cierto que, al principio, el grandísimo apoyo de la ciudad al equipo puede incluso sobrepasarte si no has sentido nada igual nunca. Muchos aficionados me han seguido preguntando todo este tiempo cuándo regresaría, así que soy feliz de haber conservado esa relación con ellos y poder volver al sitio donde me verán en acción de nuevo».

En cuanto a los retos para la 2019-2020, Vitola significa que «personalmente, y en primer lugar, quiero disfrutar del baloncesto porque cuando eres capaz de disfrutar, pasan grandes cosas. Quiero dar el máximo esfuerzo posible para el equipo cada día de la forma en que se necesite. En cuanto al equipo, quiero ganar. Espero que trabajemos duro cada día para conseguir la meta que es ganar cada partido posible».

La pívot azulona confiesa que ha seguido con atención la confección de la plantilla y por eso afirma que «me gusta mucho el equipo que se está construyendo. Soy una enamorada del baloncesto rápido y atlético y parece que ese es el camino que vamos a seguir para competir el año que viene».