El CB Avenida salva al menos la Eurocup en la prórroga (78-75)

Hizo lo que debía y con mucho sufrimiento llegando incluso a la prórroga, pero quizá no sea suficiente por el déficit que arrastra de la primera vuelta de la fase de grupos. El Perfumerías Avenida se ha impuesto esta noche al Flammes Carolo Basket francés (78-75), un triunfo que permite a las de Miguel Ángel Ortega garantizar al menos su presencia en la Eurocup, segunda competición continental cuando acabe la fase de grupos. Lo de seguir aspirando a los cuartos de final de la Euroliga, aunque matemáticamente todavía son posibles, es cada vez más complicado por los resultados que se han dado esta jornada con los triunfos del TTT Riga ante el Olympiakos pero sobre todo por la inesperada victoria del Sopron en la cancha del hasta ahora invicto Dynamo de Kursk de Lucas Mondelo. El equipo salmantino está ahora obligado a ganar los dos encuentros que le restan (en Rusia ante el Dynamo) y en Würzburg cerrando la fase de grupos ante el Olympiakos, y esperar derrotas de Sopron y Riga, con los que además tiene el basketaverage perdido. A la espera de lo que haga hoy el Fenerbahce ante el Hatay, Riga acaba la jornada tercero con un balance de 7-5, seguido de Sopron y Avenida con 6-6.

Al CB Avenida no le hizo falta un gran encuentro para derrotar al penúltimo del grupo, algunas buenas pinceladas de su defensa, especialmente en el arranque del tercer cuarto, y eso sí el gran encuentro ofensivo de Givens con 23 puntos. Pero tras tener el partido ganado al final del tercer cuarto (61-49) -llegó a ir ganando en el segundo por 53-36-, el CB Avenida bajó tanto la intensidad fundido por lo corto de su roster ahora -Goree, la última en llegar no ha podido debutar esta noche por el trasnfer y Eldebrink sigue lesionada- que casi regala el partido. De hecho, lo tuvo perdido y fue Jewell Loyd -en un discreto partido de la americana- la que forzó una increíble prórroga con dos tiros libres a falta de tres segundos. En la prórroga, las de Ortega sacaron fuerzas de flaqueza y no sin sufrimiento, lograron la victoria tirando de casta.

El encuentro comenzaba siendo Avenida y su afición conscientes de la sorprendente victoria de Sopron en Kursk y la del TTT Riga ante el Olympiakos en los encuentros previos, resultados que dificultaban mucho la lucha del equipo salmantino por estar entre los cuatro primeros del grupo B -com ambos tiene el basketaverage perdido- y además teniendo en cuenta que en el siguiente encuentro las de Ortega tienen que visitar al Kursk de Mondelo.

A pesar de ello, el CB Avenida tenía que ganar para al menos garantizarse caer a la Eurocup, segunda competición continental. Ortega partió con un quinteto pequeño con Asurmendi, Givens, Loyd, Elonu, y Gil. La estrella americana comenzó anotando los cuatro primeros puntos del equipo y monopolizando o dirigiendo casi todos los ataques, mientras que en defensa el CB Avenida sufría en cada rebote. No tardaron en entrar las titulares Silvia y Robinson ante un Carolo que exhibió desde el inicio tanto su fragilidad defensiva como su calidad en el tiro exterior (12-15, min. 6). El conjunto galo, el que más puntos encaja en la Euroliga de promedio, tenía serias dificultades para defender ya en el uno para uno y Givens y sus penetraciones colocaron de nuevo a las charras por delante (16-15, min. 8), distancia que se mantuvo en un alegre cuarto ofensivamente hablando (20-19).

El CB Avenida abrió su primer hueco cuando Givens y Loyd volvieron a coincidir en la pista (29-23) ante un Carolo que apostaba por jugar con el camo muy abierto. Con su máxima referencia, la americana Peters apagada, la interior Hruscakova era la encargada de mantener en el partido a las suyas. El equipo galo hizo la goma hasta que el conjunto salmantino empezó a recuperar la defensa de Ortega y a cerrar el rebote, y además contó con la soberbia primera parte de Givens (15 puntos). El cierre de la primera parte fue espectacular porque Sara Chevaugeon logró un triple a falta de tres segundos, Avenida sacó rápido y Asurmendi, desde campo propio, anotó un asombroso triple que dejó el marcador en 44-34.

El CB Avenida recuperó la costumbre con Ortega de intentar romper los partidos tras el descanso, que es cuando el equipo salmantino sube su defensa, presiona con más firmeza la subida del balón del rival. Las perfumeras provocaron varios errores seguidos del Carolo que les permitieron abrir aún más la renta (54-38). Fue a través de ella como el equipo perfumero dio lo que parecía un paso decisivo para la victoria ante un Carolo en el seguía sin aparecer Peters y en el que Kruscakova se fundió. Todo parecía controlado (61-49).

Fundido al final

Pero en el último periodo Avenida bajó tanto el pistón debido a que se le agotaron las fuerzas (solo con ocho jugadoras y encima se le lesionó por un bocadillo Belén Arrojo) que casi se da un susto de los gordos. Solo Elonu estuvo a la altura y el equipo salmantino puso en peligro la victoria. El Carolo solo tenía un arma, el tiro exterior, y entre esto y el alarmante descenso de intensidad de las de Ortega, el equipo galo fue recortando poco a poco la distancia hasta colocarse 67-67 a dos minutos del final tras una infantil pérdida de Givens. Y tras dos nuevos fallos en ataque charros sin ideas y agotando la posesión hasta el final, Peters colocó el 67-69 a 44 del final. Parecía todo perdido, pero tras uan falta en ataque señalada a las galas, a tres segundos del final, Loyd fue objeto de falta y anotó dos tiros libres para forzar la prórroga (69-69).

Ya en la prórroga, el CB Avenida tiró más de corazón que de orden y criterio para salvar una victoria que al menos le permitirá jugar la Eurocup (78-75). Los cuartos de Euroliga parecen ya casi imposibles.