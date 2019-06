FÚTBOL - Segunda B Iván Garrido, muy optimista para seguir en Unionistas CF El jugador ha recibido la confirmación del club de que tendrá una próxima oferta para poder seguir en el equipo de Aguirre JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 14 junio 2019, 17:13

Todo apunta a que el delantero riojano Iván Garrido Ciaurriz seguirá un año más en Unionistas de Salamanca. El jugador de Calahorra (La Rioja), que llegó en el mes de enero al club salmantino tras la salida de Isaac Manjón se ganó al confianza de Roberto Aguirre y supo aprovechar sus minutos con las lesiones de Guille Andrés y Diego Hernández (terminó disputando más de 1.000 minutos repartidos en 16 partidos, 12 de ellos como titular, en los que terminó marcando dos goles, uno de ellos al líder Fuenlabrada.

El riojano inició las vacaciones hace unas semanas con la palabra de Gorka Etxeberria de un futuro contacto para expresarle las intenciones porque existe además una cláusula del contrato por la que el club tiene hasta e 30 de junio para ejecutarla. Y ese contacto, como confirma el jugador a este periódico, ya se ha producido en el que el vasco le ha comunicado a Iván Garrido que en unos días tendrá la oferta de renovación en firme. «Sí, lo último que hablamos es que iba haber una oferta pero todavía no la tenemos. Tenemos firmado que antes del día 30 de junio había que tomar una decisión por amabas partes y no creo que tarden mucho. Mi prioridad es quedarme en Unionistas. Ya hablamos hace tiempo, pero ahora ha sido un contacto más formal y a la espera de ver las condiciones y todo para seguir», explica el delantero.

En este sentido, Garrido confiesa que «sí que me veo en Unionistas la próxima temporada, es mi primer objetivo», y valora así los cinco meses en los que ha militado en el club de la capital salmantina. «Creo que han sido muy positivos tanto en lo personal como en lo que he aportado al equipo, he jugado muchos minutos, he estado muy cómodo y aportando bastante en la zona de ataque al equipo», significa el punta.

Si se concreta la renovación de Iván Garrido, Unionistas tendría ya una delantera para la temporada 2019-2020 con los delanteros renovados Carlos de la Nava y Guille Andrés, y además al fichado David Grande, con el que el propio Iván Garrido coincidió en la temporada 2016-2017. «Sí, con David Grande coincidí en el Lealtad y es un gran delantero, con Carlos y con Guille este año y son grandes jugadores. Sería una bonita competencia estar todos juntos».

Coincidió con David Grande

Sobre el nuevo punta de Unionistas, Grande confiesa que «es un delantero muy completo, rápido, tiene gol, va bien por arriba... A nosotros ese año nos aportó muchísimo esa temporada en el Lealtad». Por último, el delantero de Calahorra confiesa que siga muy pendiente de la actualidad de Unionistas a través de los medios y las redes sociales porque «ahora es tiempo de estar un poco expectante con todo lo que llega o con los compañeros que pueden o no renovar, estás un poco con la intriga de saber cómo se puede ir cerrando el equipo», finaliza Iván Garrido.