BALONCESTO- Euroliga Femenina El CB Avenida, a ganar en casa de Mondelo para seguir con vida en la Euroliga JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 13 febrero 2019, 12:51

El CB Avenida busca hoy en Rusia el primer 'milagro' deportivo para llegar con vida a la última jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina en su lucha por entrar en los cuartos de final con los ocho mejores conjuntos de Europa. El equipo charro, quinto clasificado y empatado con el cuarto Sopron, pero con el handicap de tener todos los basketaverages particulares con los rivales directos perdidos, visita a uno de los grandes favoritos a ganar la competición, el Dynamo de Kursk de Lucas Mondelo, exentrenador azulón que tiene a sus órdenes también a otra ex como Marta Xargay y además a una selección mundial de estrellas a su mando.

El conjunto salmantino tiene , tras sus dos últimas victorias ante el Sopron y Carolo Basket, pie y medio en la Eurocup -segunda competición europea a la que caen los quintos y sextos de cada grupo-, pero si quiere seguir aspirando a los cuartos de la Euroliga necesita muchos marcadores a favor de sus rivales directos... y no fallar en sus compromisos.

Las de Ortega son ahora quintas del grupo B con 6 victorias y 6 derrotas, lo mismo que el Sopron Basket, cuarto, a una victoria del TTT Riga letón (7-5) y una por encima del Hatay turco (5-7), aún con opciones matemáticas remotas. Las matemáticas son claras para Avenida:ganar sus dos partidos y que, por ejemplo, Riga pierda los dos suyos -con uno solo sería insuficiente-, o que Sopron solo gane uno. Con solo una victoria sería prácticamente imposible.

Con respecto al partido de ida, en el que Kursk ganó por 56-58 en Würzburg, el equipo ruso ha perdido a la center Tina Charles pero han llegado las americanas Quanitra Hollingsworth y Natasha Howard.En Avenida también ha habido cambios porque ya no está Erika (ha cedido su plaza extracomunitaria a Loyd) ni Putnina, pero sí lo estará además de la escolta americana, Goree, que debutará hoy en Euroliga. Eldebrink todavía no podrá jugar aún por su lesión muscular, ya en el tramo final de la misma.

Eso sí, en el Dynamo de Kursk la estrella sigue siendo la misma, la ala-pívot Stewart, MVP del último Mundial con Estados Unidos y de la WNBA, que está promediando nada menos que 21.2 puntos en la Euroliga, de donde es la máxima anotadora. También es la máxima reboteadora del equipo con 9.1.

Ortega, realista

El entrenador del equipo salmantino, Miguel Ángel Ortega, señala ante el partido de esta tarde frente al potente Dynamo de Kursk en Rusia que «evidentemente es el peor lugar posible para tratar de ganar, eso está claro», reconoce el técnico de Avenida. «Ahora mismo, me preocupa el crecimiento del equipo, me preocupa el estado físico y eso es lo que deseamos que mejore mañana (por hoy)», explica Ortega tras el largo viaje desde Salamanca tras el partido disputado en Lugo el sábado ante el Ensino. Más allá de ese objetivo, «me daría por satisfecho con tener un poquito más de energía en los instantes finales, que es algo que no hemos tenido en los últimos partidos. A ver si eso se produce y, en términos de intensidad, el equipo está mejor», señala el preparador catalán de cara el encuentro decisivo de esta tarde en Kursk.

Sobre el rival, el entrenador del CB Avenida solo tiene palabras de elogio porque «pensar que Kursk pierda dos partidos seguidos, y más en casa, en prácticamente imposible, pero nosotras lo vamos a intentar», concluye Ortega.