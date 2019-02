BALONCESTO- Euroliga Femenina El CB Avenida, a asegurar la Eurocup para seguir soñando con los cuartos de la Euroliga Silvia Domínguez lanza en el partido de la primera vuelta en Francia ante el Flammes Carolo Basket. / FIBA El equipo salmantino, tras su gran victoria en Sopron, debe ganar al Carolo francés para seguir luchando por la segunda ronda mientra al menos se garantiza la segunda competición europea JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 febrero 2019, 12:22

El CB Avenida quiere seguir pensando en poder meterse en los cuartos de final de la Euroliga femenina... pero no puede dejar de lado su realidad. El equipo salmantino logró una importante victoria el pasado miércoles en casa del Sopron Basket -subcampeón de Europa- que la tiene, a tres jornadas del final de la fase de grupos de la Euroliga, en la pelea por la siguiente ronda. El equipo de Ortega, que debutó en Hungría en esta segunda etapa a los mandos de Avenida, es sexto en la tabla con un balance de 5 victorias y 6 derrotas, el mismo que el Sopron, cuarto, y el Hatay, quinto -con ambos tiene perdido el basketaverage particular-. Y por detrás le viene séptimo y a solo una victoria, el Flammes Carolo francés, precisamente el rival de esta noche en Würzburg de las salmantinas a partir de las 20:30 horas. Como Avenida ya ganó en Francia (62-75), una victoria hoy le garantizaría a falta de dos partidos ser al menos sexto y tener seguro por lo menos caer a la Eurocup en el caso de que no logre entrar en cuartos. De perder hoy, esta posibilidad también quedaría en el aire y teniendo en cuenta que Avenida visita en la penúltima jornada al Dynamo de Kursk de Mondelo -líder invicto-, se lo jugaría todo en la última jornada en casa.

De esta forma, el CBAvenida se enfrenta por tanto a otra final seguida en la Euroliga para intentar arreglar sus malos números de Würzburg, donde ha perdido nada menos que cuatro partidos -solo ha ganado uno en casa ante el Fenerbahce-.

El Flammes Carolo, por su parte, no ha ganado ningún partido fuera de su casa y además encajando algunas amplias derrotas como las de Kursk (83-62), Riga (93-62) o Sopron (80-52).

El técnico perfumero volverá a contar con solo ocho efectivos esta noche porque Eldebrink sigue lesionada, Erika de Souza no tiene ficha tras cedérsela a Jewell Loyd, mientras que el último fichaje, la americana con pasaporte húngaro Coree, no ha podido ser inscrita todavía en la Euroliga y debutará ya el próximo sábado en la Liga. En el Carolo, que es quinto en la Liga gala con un balance de 8-6, la norteamericana Haley Peters es la gran referencia con 17.5 puntos de media.

El club charro confía en que su fiel afición acuda a la importante cita y deje de lado el FCBarcelona-Madrid e fútbol de la Copa del Rey de las 21 horas.

Ortega: «Si no ganamos, es imposible seguir»

El entrenador del Perfumerías Avenida es muy consciente de la importancia del encuentro de esta noche en el pabellón de Würzburg ante el Flammes Carolo Basket y trata de hacérselo saber también a los seguidores del club. «Ahora ya es difícil y si no ganas esta noche al equipo francés, continuar en la Euroliga es imposible, así que estamos avisadas de la importancia del encuentro. Los últimos resultados nos hacen ver de lo complicado que será. Cuidado, aquí sólo cuenta lo que hagamos esta noche», advierte el preparador catalán en su segunda etapa en el club.

Esa importancia se traslada también a las gradas, «todas las temporadas tienen momentos especiales y mañana (por hoy)es un momento especial. Ganar es abrir la puerta de la ilusión en la Euroliga», recalca Miguel. Esa puerta hay que abrirla ante un gran equipo, «tienen muchísima facilidad para anotar, un equipo cuyas jugadoras habituales ven el aro muy grande. Su último partido así lo demuestra, pasaron por encima a Riga y Riga nos pasó por encima a nosotras», concluye el preparador del conjunto salmantino.