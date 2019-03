FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «Para que Unionistas gane al líder no podemos cometer errores» Roberto Aguirre, antes de la rueda de prensa. / MANUEL LAYA El entrenador del equipo salmantino confirma la baja de Carlos de la Nava y que sin él podría buscar una variante táctica JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 22 marzo 2019, 14:23

El entrenador de Unionistas de Salamanca, Roberto Aguirre, ha ofrecido esta mañana la rueda de prensa previa al encuentro ante el líder del grupo, el Fuenlabrada, choque que se disputará este sábado a las 17:30 horas en Las Pistas.

Sobre el partido ante el líder el asturiano significó que «el Fuenlabrada está en esa posición por méritos propios con una línea regular de resultados y en los partidos. Destaco del Fuenlabrada que es poderoso colectivamente y con buenos futbolistas para la categoría pero yo creo que va a ser un partido difícil para los dos equipos salvo que haya circunstancias influyentes en el partido para el resultado final, pero si va por los cauces normales será difícil para los dos. El rival no comete errores y queremos estar a esa altura».

En cuanto a la enfermería señaló que «estamos pendientes de la evolución de Carlos de la Nava, que a día de hoy tiene muy pocas posibilidades de poder estar o casi ninguna, pero esperaremos hasta el sábado; Albisua y Diego Hernández tienen el alta médica pero no cuentan con los procesos de readpatación para el alta competitiva. No entrarían en convocatoria en principio pero las circunstancias pueden hacer que entren por ello. Adrián Llano y Garrido han llevado bastante bien la semana y en principio estarían. Juanmi y Guille no tienen ni el alta médica».

En este sentido el ataque de Unionistas se volverá a resentir en cuanto a las piezas disponibles. «Estamos pillados para este partido y por eso quería exprimir a Carlos. Habrá que tirar de los que están y ver cómo transcurre el encuentro. El equipo que salga es de garantías para poder plantarle clara al Fuenlabrada», señaló el míster que añadió que sin Carlos de la Nava «no descartaría una variacación táctica. A Valladolid fuimos sin él e hicimos buena segunda parte sin él, pero ya tampoco tenemos a Guille Andrés y sabiendo que a Garrido le cuesta estar 90 minutos seguidos por su musculatura, hemos trabajado con esa posibilidad durante la semana. Quizá con un sistema diferente».

Las opciones para ganar al líder pasarán por «mantenernos con un nivel de error muy bajo. No podemos cometer errores. La lectura de los dos últimos partidos, aquí contra el Inter no cedimos y no perdimos, es verdad que el Inter hizo lo mismo. No podemos conceder porque los puntos ahora se venden muy caros. En Vigo sí que cometimos, especialmente en el primero en una situación sin peligro. Esas ventajas no se pueden dar a los rivales. Eso nos llevaría a tener opciones en el partido».