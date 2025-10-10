El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, durante el entrenamiento del Real Valladolid del pasado martes en los Campos Anexos. Carlos Espeso
Real Valladolid

Las «trampas» del fútbol no van con Guillermo Almada

El entrenador del Real Valladolid aboga por partidos con ritmo donde los jugadores no pierdan tiempo ni traten de «engañar al árbitro» con simulaciones

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:13

Comenta

El fútbol del Real Valladolid será más o menos brillante, más o menos efectivo, con un dibujo u otro, pero Guillermo Almada traza unas líneas ... rojas que los futbolistas deben respetar. A diferencia de otros entrenadores a los que se califica como 'cancheros' (pero que podrían recibir otros epítetos menos benévolos), el técnico blanquivioleta apuesta por un fútbol fluido donde los jugadores no se dediquen a perder tiempo con simulaciones o artimañas para frenar el ritmo. «Yo trato de pregonar mi verdad, y es lo que me gusta transmitir a los jugadores, para tener más continuidad en el juego. La gente viene y paga por un espectáculo. El que gane, en definitiva, que lo haga porque esté mejor preparado. No vamos a proponer nunca trampas como tirarse, engañar al árbitro, mandar la pelota fuera para perder tiempo. No es algo con lo que yo me sienta identificado y, como extranjero, no puedo venir a un fútbol que no es el mío a aportar eso. Creemos en otro fútbol, en ser protagonista, tratar de transmitir de adentro hacia afuera, a veces jugando, a veces sudando la camiseta. Y debemos proponer juego, 100, 105 minutos, lo que dure el partido, porque nos preparamos para eso. Nosotros, los entrenadores, debemos encontrar las armas durante la semana para prepararlo lo mejor posible y que los jugadores tengan un mejor rendimiento», subrayó Almada durante su comparecencia de este viernes.

