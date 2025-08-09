El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Meseguer, trabado en su intento por progresar, cambió la cara al Pucela tras el descanso.

Meseguer, trabado en su intento por progresar, cambió la cara al Pucela tras el descanso. Tomás Alonso

El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso

El equipo de Almada despide la pretemporada con un empate firmado por Amath en el 93 tras llegar 2-0 al descanso

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:21

Hay tela que cortar por delante, mucha, y un montón de palos por tocar en este Real Valladolid a una semana de dar el pistoletazo ... de salida a la competición. El último amistoso de la pretemporada dejó dos versiones de un mismo equipo, y ninguna convenció del todo. Sí alivió una segunda que mejoró la inicial, pero sin llegar a ser tan fiable como para pensar en un Pucela dominador y referencia en la Segunda División que en breve comienza.

El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso