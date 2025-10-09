Marcos André se apunta a El Plantío, el estadio que le relegó al banquillo

Es una de las mejores noticias. En un momento delicado –el peor de la era Almada–, el técnico busca soluciones en el vestuario del Real ... Valladolid después de tres partidos sin conocer la victoria, con el balance de dos derrotas y un empate. No se espera «una revolución», aseguran desde Zorrilla, pero sí algunos cambios con respecto al once que jugó la pasada semana ante el Mirandés, y más en la línea del equipo que finalizó el encuentro ante el equipo jabato.

Además, con la enfermería vaciándose, el técnico blanquivioleta dispondrá de más opciones ofensivas para el importante choque ante el Burgos CF en El Plantío (domingo, 18:30 horas). Chuki es una de las alternativas que Almada plantea para la media punta, en esa búsqueda por tener una mayor visión y opciones en tres cuartas partes del campo, y la otra puede llegar como recambio a un Juanmi Latasa que atraviesa un bache con respecto al rendimiento con el que arrancó la temporada.

El pasado domingo, el preparador sudamericano fue la primera vez que optó por cambiar al '9' después de un partido aciago. Dos goles en su haber en ocho partidos, pero sobre todo la sensación de frustración del delantero madrileño, que ha ido perdiendo protagonismo.

En este sentido, desde el Real Valladolid, y a expensas de los dos canteranos, Jorge Delgado y Arnu, se confía en el regreso de Marcos André, quien ya se ha incorporado a la disciplina del grupo, como se vio el pasado martes en el entrenamiento a puerta abierta en los Anexos.

Con un claro bache ofensivo, con un gol en tres partidos, precisamente el que sirvió para empatar ante el Mirandés, el equipo busca la fórmula de mejorar la efectividad de cara al arco rival. Latasa es el máximo artillero con esos dos tantos, los mismos que atesora Amath, con el doblete que consiguió en la jornada inaugural... el pasado 15 de agosto, hace casi dos meses. Poca pólvora a tenor de los números que acreditan los arietes o máximos artilleros de los que se suponen que serán los rivales por el ascenso con el Pucela.

El racinguista Andrés Martín ya ha anotado seis tantos en las primeras ocho jornadas; a los que se suman los cinco con los que ha contribuido su compañero Asier Villalibre... Solo entre los dos acreditan dos tantos más que todo el Real Valladolid en este arranque liguero, con las nueve dianas blanquivioleta.

El Deportivo de la Coruña, por su parte, cuenta con Zakaria Eddahchouri. Cinco goles lleva el ariete neerlandés, con otros tres de Yeremay para casi neutralizar también la cuenta a favor pucelana.

De ahí, que urjan soluciones ofensivas, con un rendimiento de momento notable en labores defensivas, donde la portería se mantiene en buenos números, pero a la que no se suma una contribución goleadora.

En ese sentido, al vuelta de Marcos André se antoja «importante», indican desde el Real Valladolid. El delantero, difícilmente será titular en Burgos –dada el grado de exigencia físico de Almada–, pero si podrá tener minutos llegado el momento.

En la retina de los aficionados, el buen gol que dejó en el choque ante el Almería, el de su estreno esta temporada, pero tras el que se rompió, con un rotura que le ha alejado de los terrenos de juego durante casi un mes.

La bronca de El Plantío

El delantero brasileño ha vivido una auténtica montaña rusa desde la pretemporada. Arrancó los entrenamientos una semana antes del regreso oficial del equipo, y sin saber aún quién sería el entrenador.

Durante esos días recibió la noticia de que el club no contaba con él, y que debería buscarse equipo. La explicación, más allá dle rendimiento deportivo de las dos últimas temporadas, una ficha de 1,6 millones de euros, la más alta de la plantilla y una de las más importantes de la Segunda División.

La falta de ofertas, pese a los rumores del posible interés de equipos de Brasil, Turquía o la Liga Árabe, y el propio empeño del jugador en revertir la situación, contribuyeron a su cambio de rol. Se convirtió en titular indiscutible para Almada, con ese 4-4-2 con el que llegó bajo el brazo. Un sistema al que también contribuyó el hecho de contar con dos futbolistas como el propio André y Latasa. Almada estaba convencido de que con dos delanteros de ese nivel los objetivos eran más accesibles. «Si recuperamos a Marcos, es un delantero de otra categoría», llegó a afirmar durante la pretemporada.

Así fue hasta el partido en Burgos, y después de ciertos gestos del brasileño que no convencieron al preparador uruguayo. En el descanso del encuentro de preparación en El Plantío, justo el previo al inicio de la Liga, el pasado 9 de agosto, Almada tuvo un encontronazo con el de Coroatá. La sangre no llegó al río, pero el episodio fue «muy desagradable». Hasta el punto de que de nuevo el brasileño estaba en el mercado, y desde entonces su rol cambió a un segundo plano.

Almada optó por jugar con un solo punta; y hasta el encuentro con el Almería, en el que se lesiona –y con Latasa tocado– regresa al once, y se convierte en uno de los mejores jugadores del partido.

En contra también del brasileño está en que en apenas dos meses de competición oficial ya se ha lesionado dos veces, una de ellas muscular, y eso también le limita para disponer de minutos y crecer en un equipo en el que el técnico prima un rendimiento físico.