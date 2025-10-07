Juric, Marcos André y Jaouab trabajan con normalidad a las órdenes de Almada

Guillermo Almada va recuperando piezas en el Real Valladolid mientras la enfermería se vacía. El técnico blanquivioleta pudo trabajar este martes con Stanko Juric, Marcos ... André y Mohamed Jaouab, futbolistas que completaron la sesión colectiva matinal después de recuperarse de sus respectivas dolencias. La vuelta de Juric tras superar una infección en el pie derecho que obligó a un ingreso hospitalario de seis días permitirá a Almada disponer de una pieza clave en la medular del equipo en el partido del próximo domingo frente al Burgos CF (El Plantío, 18:30 horas). El mediocentro croata intentó estar disponible para la citación del último encuentro ante el Mirandés, pero finalmente se desestimó esa posibilidad por la falta de entrenamientos.

También supone una buena noticia la presencia de Marcos André en el trabajo colectivo de este martes. El delantero sufrió una lesión muscular en el cuádriceps derecho el 15 de septiembre, dos días después de jugar como titular y marcar el primer gol en la victoria ante el Almería (3-1). Marcos André había padecido previamente una tendinitis. Si nada se tuerce, el brasileño podrá tener minutos ante el Burgos.

Mohamed Jaouab también se ejercitó con normalidad, a la espera de su debut con la camiseta blanquivioleta. Una pequeña fisura tras un golpe le ha mantenido apartado de las convocatorias desde el 30 de agosto. El central marroquí sólo ha entrado en dos citaciones, en las jornadas segunda y tercera, frente a Castellón y Córdoba respectivamente, pero sin llegar a estrenarse.

En el entrenamiento matinal del martes únicamente permanecieron al margen Amath Ndiayé, con trabajo en el gimnasio dentro su proceso postoperatorio por la triple fractura facial que sufrió ante la Cultural, y Mario Maroto, con problemas físicos que le han impedido jugar desde el 13 de septiembre, cuando marcó ante el Almería,