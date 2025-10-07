El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juric sujeta a Marcos André (con balón) en presencia de otros futbolistas durante la sesión matinal del Real Valladolid celebrada este martes Carlos Espeso
Real Valladolid

Juric, Marcos André y Jaouab trabajan con normalidad a las órdenes de Almada

Sólo Amath, con ejercicios en el gimnasio por su proceso postoperatorio, y Maroto permanecieron al margen en el entrenamiento matinal

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 18:58

Guillermo Almada va recuperando piezas en el Real Valladolid mientras la enfermería se vacía. El técnico blanquivioleta pudo trabajar este martes con Stanko Juric, Marcos ... André y Mohamed Jaouab, futbolistas que completaron la sesión colectiva matinal después de recuperarse de sus respectivas dolencias. La vuelta de Juric tras superar una infección en el pie derecho que obligó a un ingreso hospitalario de seis días permitirá a Almada disponer de una pieza clave en la medular del equipo en el partido del próximo domingo frente al Burgos CF (El Plantío, 18:30 horas). El mediocentro croata intentó estar disponible para la citación del último encuentro ante el Mirandés, pero finalmente se desestimó esa posibilidad por la falta de entrenamientos.

