Marcos André vuelve a lesionarse y estará entre tres y cuatro semanas de baja en el Real Valladolid El delantero brasileño sufre una dolencia muscular en el cuádriceps derecho

Arturo Posada Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

El infortunio sigue persiguiendo a Marcos André. El delantero brasileño causará baja entre tres y cuatro semanas por una lesión muscular en el cuádriceps derecho, según informó el Real Valladolid tras la sesión de entrenamiento celebrada este lunes. Marcos André apareció por primera vez como titular esta campaña ante el Almería y marcó el gol que abrió el marcador en el minuto 20.

El punta brasileño acababa de recuperarse de una tendinitis que le había mantenido en la enfermería en las tres jornadas anteriores y jugó de inicio ante el Almería ya que su compañero Juanmi Latasa andaba renqueante de un esguince de tobillo (aunque jugó en la segunda parte y anotó un gol de penalti). Ahora el Real Valladolid pierde a Marcos André para los próximos choques.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol