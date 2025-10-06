El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juami Latasa, tendido en el suelo tras recibir un golpe durante el último Real Valladolid-Mirandés LaLiga
Real Valladolid

Juanmi Latasa y la frustración constante

El delantero acaba en el suelo una y otra vez en su pugna con los rivales, pero el árbitro sólo le señaló una falta a favor ante el Mirandés

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:58

Comenta

La imagen empieza a repetirse con preocupante frecuencia. Juanmi Latasa recibe el contacto de un jugador rival y acaba en el suelo quejándose de una ... falta que los árbitros pocas veces han detectado. Los contrarios ya saben que la frustración del delantero del Real Valladolid suele ir en aumento y aprovechan esta circunstancia para descentrarlo. Si al cóctel se le añade la dificultad de Latasa para encontrar los caminos del gol la mezcla se vuelve más explosiva.

