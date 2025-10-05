Almada: «Si no traducimos lo que generamos, se nos van a complicar los partidos»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 21:33 Comenta Compartir

También esta vez le gustó su equipo a Guillermo Almada, aunque en esta ocasión con algún argumento más por el empuje que tuvo el Real Valladolid en el tramo final. Una reacción que solo dio para rescatar un punto pese a todos los balones que volaron al área en los minutos finales, especialmente desde la banda de Iván Alejo.

«Nos está costando encontrar el gol, generamos mucho pero estamos en la búsqueda de convertir un porcentaje mayor. Uno puede trabajar hasta el momento de la definición, pero el que define es el futbolista. Nos dejó sensaciones amargas. Si no corregimos en traducir lo que generamos, se nos van a complicar los partidos», arrancó.

Al contrario que en partidos anteriores, esta vez el técnico uruguayo optó por mantener a los laterales hasta el final, cambiando de medio campo hacia adelante. «El de Lachuer fue un cambio por decisión técnica, no lo veíamos bien y precisábamos otra presión y otro manejo en esa posición. Nos dará, pero le está costando mucho, démosle valor a lo que hizo Alani, que hizo una gran segundo tiempo. Y el cambio de Latasa, bueno, estaba enojado con él mismo porque a veces el árbitro no le cobraba en esa lucha con los zagueros y decidimos refrescar esa posición por ese desgaste», explicó Almada, al que se le preguntó por un plan B alternativo a los centros desde las bandas.

«Ellos tenían línea de tres y tres volantes, si vamos por ahí íbamos a perder más balones, seguro. Tenían mucha gente por el centro, y nosotros en este momento no tenemos un enganche preciso que nos dé esas soluciones en espacios reducidos. Lo que nos faltó fue cerrar la pinza», apuntó el técnico, contento con la respuesta de dos jugadores de ataque como Ponceau y Chuki. «Pusimos dos enganches como Julien [Ponceau] y Chuki, y lo hicieron muy bien los dos porque nos dieron más juego interior. Entraron bien y nos dieron posibilidades y volumen de juego. Lamentablemente nos faltó la definición», incidió el preparador, molesto especialmente con el gol encajado por sus connotaciones. «Volvemos a cometer un error infantil, con este es el tercero que recibimos por reclamar una falta, que no sé si fue o no, pero ya hemos hablado y trabajado que no hay que reclamar. En definitiva el hombre tropieza dos veces con la misma piedra, nosotros tres».

Almada también habló de la entrada de Garri como titular en la banda izquierda. «Garriel venía empujando, mejor que Guille en los partidos anteriores y por eso decidimos el cambio. Después hicimos línea de tres con Tomeo, Garri y Torres, y arreglamos más con Alejo y Peter en la ofensiva», comentó.

Fran Justo, satisfecho por la resistencia de los suyos

El técnico del Mirandés dio por bueno el empate pese a tener opciones de victoria en las contras que tuvo su equipo en la recta final. «El primer tiempo es del Mirandés, el segundo del Valladolid, y a partir de ahí meten dos delanteros, dos volantes y te toca sufrir pero con la sensación de poder hacer el segundo. Nos llega el gol y el equipo transmite esa ambición, energía y mentalidad para saber sufrir», analizó, contento con la respuesta de un gruo plagado de jugadores jóvenes. «El partido es este avance que necesitan los chicos, hoy teníamos muchos chicos menores de 20 años, y esta mentalidad es la que queremos. Somos un equipo complicado que e scapaz de dar el do de pecho en estadios como este».

El Mirandés suma ya 8 puntos, sin victorias como local. «Esperamos encontrar el equilibrio entre partidos fuera y en casa, y es verdad que en casa cometemos errores que vamos a intentar no cometer desde el sábado mismo. ¿Hoy podían ser tres? También podían ser cero porque el Real Valladolid ha tenido su opción. Fue empate y compitiendo así, el equipo va a ser capaz de sumar esos tres puntos en otros partidos», concluyó.