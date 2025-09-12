Rubi destaca la «intensidad» de un Real Valladolid que «gana todas las batallas»

Arturo Posada Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' vuelve a Zorrilla con el Almería para medirse al Real Valladolid, el equipo «más fuerte defensivamente de toda la categoría». «Ganan todas las batallas defensivas a nivel defensivo y son muy intensos. Ya se irá viendo cómo va el partido, si un equipo logra marcar primero o no, pero espero a un rival muy fuerte», insistió el técnico del conjunto indálico durante su comparecencia de este viernes.

Rubi defendió la consistencia del Almería, a pesar de los nueve goles encajados, un dato que matizó a raíz de una pregunta ya que el parámetro de tantos esperados resulta menor, lo que apunta más a fallos puntuales que a una debilidad estructural. «Lo tenemos presente. Hemos recibido nueve goles, pero sólo cuatro o cinco de esas ocasiones eran propicias para encajar. No es para estar excesivamente contento, pero se nos ha golpeado más duro de lo que hemos trabajado en el terreno de juego. Hemos cometido errores individuales y colectivos y la eficacia de los rivales ha sido altísima. La prueba está en los últimos partidos. Trabajamos para mejorar el dato de los goles encajados. Nos han penalizado momentos puntuales de los encuentros».

Para Rubi, «los duelos individuales» resultarán determinantes en el choque ante el Real Valladolid. «Habrá situaciones de uno contra uno, de 'si gano esta pelota podré atacar y si no lo hago me van a atacar', en un factor que estará condicionado a su juicio por el tipo de arbitraje. El entrenador del Almería destacó que cuenta «con una muy buena plantilla» tras los movimientos del mercado (han llegado once caras nuevas) y recalcó que «es muy difícil sustituir a un jugador que marca 27 goles», en referencia al delantero Luis Suárez, traspasado este verano al Sporting de Portugal. «Pero lo estamos haciendo bien porque lo sustituimos con la colaboración de todos y estamos marcando goles».