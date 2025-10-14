El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La salida del túnel de vestuarios del estadio José Zorrilla, preparada para el España-Bulgaria de este martes Real Valadolid

El Real Valladolid trabaja este miércoles a puerta abierta tras alterar el plan por la visita de la Selección

Los jugadores se ejercitaron el lunes en los Anexos, aunque no pudieron utilizar el vestuario habitual, y descansaron el martes por la «disposición de instalaciones» de la RFEF

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 18:15

El Real Valladolid vuelve este miércoles a los entrenamientos, después de alterar el plan habitual de trabajo por la visita ayer de la selección española al estadio José Zorrilla. A diferencia de lo sucedido en semanas anteriores, el Real Valladolid trabajó el lunes en los Anexos tras jugar el domingo frente al Burgos CF en El Plantío, algo inusual, ya que Guillermo Almada es partidario de conceder descanso en esa situación en partidos con siete días de diferencia.

En esa sesión del lunes, los jugadores se vieron obligados utilizar los vestuarios de los Campos Anexos ya que la Real Federación Española de Fútbol contaba con la «disposición de las instalaciones» para preparar el partido que España disputa este martes ante Bulgaria. Por eso, la plantilla blanquivioleta tuvo el martes como día descanso semanal y vuelve este miércoles en doble sesión (10:30 y 18 horas), con puertas abiertas al público en el entrenamiento matinal.

