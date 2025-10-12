Almada: «Era un día para ganar jugando bien o deficiente, pero de 3 puntos»

Guillermo Almada y Ramis coincidieron en varios puntos tras el derbi castellano en El Plantío. «El golazo de Chuki», destacó el preparador blanquivioleta a la ... pregunta en sala de prensa. «Esa acción ha desnivelado el partido», añadió su homólogo en el banquillo burgalés.

Ambos entrenadores también valoraron el choque como «intenso». «Muy friccionado», subrayó el preparador uruguayo, que aún así no entendió que el encuentro finalizase con trece tarjetas... «No fue un partido tan friccionado para tantas tarjetas amarillas, pero el que reparte la ley, el árbitro, así lo vio», analizó Almada, que de nuevo se marchó con amarilla, y que no estuvo acompañado en el banquillo por su segundo, Darwin Quintana, sancionado.

En clave arbitral, como no podía ser de otra manera en un derbi de rivalidad, en esta ocasión le tocó a Ramis lamentar el poco tiempo añadido que dio el colegiado para el que cinco minutos fue insuficiente, a tenor de todas las interrupciones que hubo durante la segunda mitad. Un mensaje que perfectamente podría haber sido blanquivioleta en el caso de que el resultado hubiese sido diferente.

«Cuestión de detalles», añadió Ramis en línea con Almada, que quiso incidir en la importancia de volver a ganar después de tres partidos sin hacerlo. «La victoria era necesaria, más que en otros partidos. Hoy teníamos que conseguirla jugando bien o deficiente, pero había que sumar de tres. Le dije a los jugadores que había que hacerse presente... hoy fue un partido importante después de las situaciones que vivimos injustas, pero quer eran la realidad», agregó.

En el análisis del encuentro, Almada incidió en el buen primer tiempo. «Teníamos que haber cosquistado un gol que no pudimos hacer... Luego hicimos el gol, pero el balón por el aire, no nos gustaba, y nos obligó a eso. Los recursos que buscaba Burgos eran en segunda pelota y pelear la pelota en aéreos».

El técnico sudamericano quiso elevar «el esfuerzo» de sus futbolistas «en un partido muy complicado». «Dignifica nuestra victoria, por la fortaleza que tiene Burgos», subrayó para enseguida añadir la importancia de triunfos como el de El Plantío para un equipo muy joven. «Estas situaciones hay que vivirlas para coger experiencia para lo próximo».

Y en ese acople de experiencia entró la figura de Chuki, al que Almada no dudó en destacar. «Chuki es un futbolista con una grandes condiciones, con un futuro enorme», se arrancó. «Lamentablemente tuvo esa lesión en un momento ascendente de su rendimiento, y ahora se está incorporando de a poco, pero lo de hoy es una muestra o un porcentaje mínimo, porque tiene grandes condiciones para jugar al fútbol. Tiene un techo muy lejano y nos va a dar muchas alegrías en el campeonato», afirmó.

En el aspecto individual, el entrenador del Real Valladolid también tuvo palabras para Guilherme. «Sabe que tiene que estar preparado para una, dos o tres ocasiones por los espacios que dejamos a veces por el ímpetu de ir a por el rival», añadió, y lamentó la lesión de Sergi Tenés, ya que a juicio del técnico, «necesita minutos de entrenamiento y de partido para seguir creciendo».