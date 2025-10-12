El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almada y Ramis se saludan en los prolegómenos del encuentro. Ricardo Ordóñez
El entrenador

Almada: «Era un día para ganar jugando bien o deficiente, pero de 3 puntos»

El técnico blanquivioleta y el del Burgos destacan el golazo de Chuki, que desnivela un choque «muy intenso, pero no para tantas cartulinas»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Guillermo Almada y Ramis coincidieron en varios puntos tras el derbi castellano en El Plantío. «El golazo de Chuki», destacó el preparador blanquivioleta a la ... pregunta en sala de prensa. «Esa acción ha desnivelado el partido», añadió su homólogo en el banquillo burgalés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  5. 5

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  6. 6 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  7. 7

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  8. 8

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  9. 9

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  10. 10

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada: «Era un día para ganar jugando bien o deficiente, pero de 3 puntos»

Almada: «Era un día para ganar jugando bien o deficiente, pero de 3 puntos»