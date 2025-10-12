El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chuki celebra el gol que marcó este domingo ante el Burgos y que supuso la victoria del Real Valladolid en El Plantío Ricardo Ordóñez
La crónica

Una obra de arte de Chuki devuelve la alegría al Real Valladolid

El equipo de Almada se impone al Burgos en El Plantío con un golazo de falta directa y mucha brega sobre el césped

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:15

Comenta

El Real Valladolid halló la fórmula de la efectividad en El Plantío con un nutritivo triunfo ante el Burgos CF que acaba con la sequía ... de puntos y que insufla una necesaria bocanada de oxígeno. Una obra de arte de Chuki en una falta directa permitió al equipo blanquivioleta tumbar a un rival que gozó de alguna oportunidad para equilibrar la contienda, pero que se encontró con los guantes heroicos de un imperial Guilherme. El escenario parecía poco propicio para la gesta ante un Burgos que no había concedido derrotas como local hasta la fecha. Sin embargo, el Pucela fue a la guerra de manera continua y acabó exhausto y sonriente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: Â«Fuimos los primeros sorprendidosÂ»
  4. 4 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  5. 5

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  6. 6 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  7. 7

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  8. 8

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  9. 9

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  10. 10

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una obra de arte de Chuki devuelve la alegría al Real Valladolid

Una obra de arte de Chuki devuelve la alegría al Real Valladolid