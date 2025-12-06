El Real Valladolid pone a prueba su crisis en El Alcoraz

La crisis de resultados azota al Real Valladolid de Guillermo Almada. La última alegría blanquivioleta llegó el pasado 3 de noviembre, cuando los goles de ... Amath y Chuki (de penalti) lograron dar la vuelta a un partido que había empezado torcido ante el Granada de José Rojo 'Pacheta'. Lo que en su momento se contempló como un punto de inflexión (por primera vez este curso el Pucela era capaz de remontar un marcador adverso) acabó convirtiéndose en un espejismo. Desde entonces, el cuadro blanquivioleta atraviesa un periodo de atasco en el que sólo ha logrado dos puntos de doce posibles, merced a sendos empates frente a Cádiz (a domicilio) y Málaga (en Zorrilla), mezclados con dolorosas derrotas en Anoeta frente a la Real Sociedad B y en casa contra Las Palmas. En este lapso, los problemas del Pucela para marcar goles han quedado expuestos de manera descarnada. Por eso, la visita de este sábado (16:15 horas) a El Alcoraz para medirse a la SD Huesca vuelve a colocar al equipo de Almada en otro escenario de máxima exigencia ante un rival que parece blindado atrás (un gol encajado en los últimos tres partidos de Liga y pase de ronda en Copa).

La Segunda División ofrece poca tregua y, aunque la tabla coloca al Real Valladolid siete puestos por encima del cuadro del Alto Aragón (noveno contra decimosexto) las apreturas de la clasificación reducen las distancias en lo referente a la puntuación (21 puntos contra 19), lo que causará un 'sorpasso' en caso de victoria aragonesa. El Pucela necesita urgentemente ganar ante un Huesca que se ha alimentado, básicamente, de sus actuaciones en El Alcoraz y que trata ahora de profundizar en el 'efecto Bolo' tras mantener a raya al Almería la pasada jornada a domicilio (0-0). Jon Pérez 'Bolo' ha cosechado cuatro puntos en los últimos dos partidos después de estrenarse en el banquillo con una derrota fuera de casa ante el Real Zaragoza tras relevar a Sergio Guilló como entrenador. El Huesca desarboló al Sporting hace dos jornadas en El Alcoraz (2-0) para hacer acopio de 15 puntos en ocho encuentros como local (con Guilló sólo perdió ante el Granada en casa). Se trata, por tanto, de un rival que se hace fuerte en su feudo, donde únicamente ha encajado siete goles.

Sin Marcos André ni Lachuer

Las exigencias resultan máximas para el Real Valladolid de Guillermo Almada, que aguanta en el banquillo el tirón de los malos resultados, sostenido hasta ahora por una directiva que confía en que el volumen de juego ofensivo y las ocasiones generadas acaben por encontrar su traslación en el marcador. Con la vista puesta en el mercado de invierno para paliar el déficit goleador, el técnico uruguayo necesita el sustento de los triunfos porque el Pucela corre riesgo de precipitarse hacia abajo en la clasificación (la raya roja del descenso a Primera RFEF queda a tres puntos y la zona alta que delimita el 'play-off' a cuatro). La consigna interna pasa por recuperar el paso en los tres partidos que resta hasta finalizar 2025 y propulsar al equipo antes de Navidad.

Alineaciones probables SD Huesca Dani Jiménez; Ángel Pérez, Piña, Pulido, Julio Alonso; Ojeda, Sielva, Jesús Álvarez, Portillo; Sergi Enrich y Kortajarena

Real Valladolid Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Juric, Ponceau; Peter Federico, Chuki, Amath; y Latasa.

Árbitro Andrés Fuentes (comité Valencia), con David Gálvez en el VAR

Estadio, hora y TV El Alcoraz, 16:15, LaLiga TV Hypermotion

Guillermo Almada se verá obligado a efectuar dos cambios obligados en el once ante el Huesca. El uruguayo no podrá contar con Marcos André, que ha permanecido toda la semana entre algodones tras ser sustituido en el minuto 54 del último partido frente al Málaga y que finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria. Esto devolverá a Juanmi Latasa a la titularidad, después de que el delantero madrileño permaneciese dos semanas en la enfermería por sus problemas en el tobillo y pasase a ser suplente tras su vuelta. Tampoco está disponible Mathis Lachuer por un virus gripal. El centrocampista francés ha sido utilizado como enganche en el 4-1-4-1 con el que ha comenzado Almada los dos últimos partidos. La duda ahora estriba en saber si ese dibujo se puede mantener con Chuki ejerciendo las mismas funciones junto a Ponceau o este último retrasa su posición para armar un doble pivote en la medular en un 4-2-3-1. La formación con dos delanteros parece descartada de inicio, ya que Jorge Delgado sigue en la enfermería, aunque puede ser utilizada durante el partido con la entrada de Adrián Arnuncio 'Arnnu' y/o el juvenil Mario Domínguez. La otra ausencia por lesión es la de Iván Garriel, que sigue recuperándose de la dolencia en el ligamento colateral medial interno de la rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano el 21 de octubre. Adicionalmente, Almada no puede contar con Ibrahim Alani, que cumplirá sanción en Huesca tras ser expulsado la pasada jornada tras entrar desde el banquillo en el partido frente al Málaga y que también ha arrastrado síntomas gripales estos días.

Dos equipos con poco gol

Si el Real Valladolid presenta muchos problemas para marcar (es el equipo con peor tercer registro realizador con 16 goles en 16 encuentros), el Huesca empeora los números de los pucelanos (14 dianas en este lapso), aunque en El Alcoraz muerde más (11 de sus tantos han llegado como local), lo que obligará a extremar las precauciones a un Pucela al que lo rivales perforan con muy pocas oportunidades.

El Huesca, fortalecido atrás con la llegada de Bolo al banquillo, llega a la cita de esta tarde reforzado tras un empate a cero en el campo del Almería que le supo a gloria ante uno de los gallos de la categoría, al revés de lo que le sucedió al Real Valladolid ante el Málaga, donde el 1-1 final en Zorrilla se vivió como derrota. Bolo recupera para este partido a Toni Abad y Liberto Beltrán y cuenta con un gran número de efectivos disponibles.