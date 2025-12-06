El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Real Valladolid celebran el gol marcado la pasada jornada ante el Málaga
La previa

El Real Valladolid pone a prueba su crisis en El Alcoraz

El equipo de Almada, que no gana desde hace un mes, visita a un Huesca fuerte en casa que se aferra a la llegada de Bolo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:28

Comenta

La crisis de resultados azota al Real Valladolid de Guillermo Almada. La última alegría blanquivioleta llegó el pasado 3 de noviembre, cuando los goles de ... Amath y Chuki (de penalti) lograron dar la vuelta a un partido que había empezado torcido ante el Granada de José Rojo 'Pacheta'. Lo que en su momento se contempló como un punto de inflexión (por primera vez este curso el Pucela era capaz de remontar un marcador adverso) acabó convirtiéndose en un espejismo. Desde entonces, el cuadro blanquivioleta atraviesa un periodo de atasco en el que sólo ha logrado dos puntos de doce posibles, merced a sendos empates frente a Cádiz (a domicilio) y Málaga (en Zorrilla), mezclados con dolorosas derrotas en Anoeta frente a la Real Sociedad B y en casa contra Las Palmas. En este lapso, los problemas del Pucela para marcar goles han quedado expuestos de manera descarnada. Por eso, la visita de este sábado (16:15 horas) a El Alcoraz para medirse a la SD Huesca vuelve a colocar al equipo de Almada en otro escenario de máxima exigencia ante un rival que parece blindado atrás (un gol encajado en los últimos tres partidos de Liga y pase de ronda en Copa).

