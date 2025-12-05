El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André controla el balón durante el partido Real Sociedad B-Real Valladolid Carlos Gil-Roig

El Real Valladolid viaja a Huesca sin Lachuer ni Marcos André

El sancionado Alani también se queda fuera de la lista, al igual que los lesionados Jorge Delgado y Garriel

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:28

Guillermo Almada tendrá que recomponer la alineación titular del Real Valladolid este sábado ante el Huesca en El Alcoraz (16:15 horas). El entrenador blanquivioleta no podrá contar finalmente con Mathis Lachuer ni con Marcos André. El centrocampista francés arrastra un virus gripal, como explicó Almada el jueves, mientras que el delantero brasileño se ha mantenido al margen durante la semana después de ser sustituido en el minuto 54 del último partido ante el Málaga mientras se llevaba la mano a la pierna.

Ninguno de los dos ha viajado a Huesca, donde el equipo blanquivioleta se entrenará en la tarde de este viernes en la última sesión previa al choque. En la lista de bajas para este partido figuran también el sancionado Ibrahim Alani y los lesionados Jorge Delgado e Iván Garriel. La convocatoria la conforman: Aceves, Guilherme, Trilli, Guille Bueno, Torres, Javi Sánchez, Tenés, Meseguer, Latasa, Amath, Iván Alejo, Tomeo, Maroto, Biuk, Arnu, Chuki, Ponceau, Peter, Jaouab, Jurić, Xavi Moreno, Aranda y Mario Domínguez, estos tres últimos con ficha del filial.

