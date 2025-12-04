El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, durante la rueda de prensa de este jueves en Zorrilla. J. J. L.
Real Valladolid

Almada: «el club hará un esfuerzo en una posición que es muy notoria»

El técnico admite que aún no se ha hablado de salidas y que llegado el caso valorará el mercado sudamericano

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:31

«Tengo entendido que el club hará un esfuerzo en una posición que es muy notoria». Palabras de Guillermo Almada. Anhelo blanquivioleta con respecto a ... la posición de delantero, que aunque de forma velada, el técnico uruguayo deja entrever en la previa del encuentro ante la SD Huesca y a escaso un mes de la apertura del mercado de invierno.

