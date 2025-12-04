Almada: «el club hará un esfuerzo en una posición que es muy notoria»

«Tengo entendido que el club hará un esfuerzo en una posición que es muy notoria». Palabras de Guillermo Almada. Anhelo blanquivioleta con respecto a ... la posición de delantero, que aunque de forma velada, el técnico uruguayo deja entrever en la previa del encuentro ante la SD Huesca y a escaso un mes de la apertura del mercado de invierno.

«La posibilidad de refuerzos no la manejo yo, porque no manejo presupuestos, ni la parte económica. Habrá que esperar a hablar con Víctor-por Orta- para ver las posibilidades económicas que tiene el club. Nos hace falta, pero si no hay posibilidades, tendremos que resolver con los que estamos, pero tengo entendido que se va a hacer un esfuerzo para reforzar alguna posición que es muy notoria», agregó el entrenador sudamericano, que además admitió que, llegado el caso, trabajará con la dirección deportiva para plasmar su conocimiento sobre futbolistas sudamericanos.

«La realidad es que el Real Valladolid no puede abonar uno o dos millones de dólares por un jugador», añadió el preparador uruguayo, que aún así confía en que el mercado sea fructífero para su equipo, y ayude en ese «salto de calidad» que necesita la plantilla para pelear... ¿por? «El partido con el Huesca», apuntilló Almada, que no quiso hablar de bloque de encuentros antes del parón navideño, ni de otros objetivos, en un momento donde espera que «el arco se abra», agregó.