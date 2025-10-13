El Real Valladolid avanza en la renovación de Chuki

Iván San José 'Chuki' se ha convertido en uno de los grandes diamantes del Real Valladolid. El mediapunta vallisoletano brilla con luz propia en la ... plantilla blanquivioleta logró dar los tres puntos al Pucela en El Plantío ante el Burgos con un magistral lanzamiento de falta. Ese tanto supone una reivindicación del jugador tras perder la titularidad por una lesión y vuelve a poner el foco en el proceso de renovación que anunció Víctor Orta durante el verano. El director deportivo y los copresidentes del Real Valladolid tienen como prioridad atar a Chuki más allá del contrato actual, que vence el 30 de junio de 2026. El proceso está en marcha y, según confirman las fuentes consultadas, va «avanzando» tras los contactos ya establecidos entre las dos partes. El futbolista vallisoletano ha manifestado su deseo de continuar creciendo en Zorrilla y ahora hay que limar aspectos como la ficha y la duración del contrato. La negociación sigue su curso.

El valor de mercado de Chuki se ha quintuplicado en un año tras su buen papel individual el curso pasado Primera División, a pesar del gran desastre colectivo. Según el portal especializado Transfermarkt, Iván San José Cantalejo pasó de estar valorado en 300.000 euros en junio de 2024 a 'valer' 1,5 millones de euros un año más tarde, gracias a los 728 minutos jugados y los dos goles marcados en la élite. Estas estimaciones de mercado irán hacia arriba porque el mediapunta aumenta su importancia dentro del equipo. Con dos goles y una asistencia en apenas 421 minutos este curso en Segunda su impacto resulta creciente. Y, más allá de los números, la ejecución perfecta en el libre directo ante el Burgos CF cortó de raíz cualquier atisbo de crisis en Zorrilla y da aire al proyecto actual en la categoría de plata.

«Nada más salir el balón, sabía que iba a entrar», recalcó Chuki tras finalizar el encuentro en El Plantío. «Tenía muchas ganas de jugar y ha sido un partidazo», añadió el vallisoletano, que entró en el campo en el minuto 37 después de que Sergi Canós Tenés constatase que no podía seguir. Chuki había perdido su condición de titular tras empezar «muy bien» y sufrir «una pequeña lesión» que le dejó fuera de combate durante tres partidos. «Ahora he vuelto con muchas ganas. Veníamos de dos derrotas y un empate. Notábamos presión y sabíamos que este era el día para ganar fuera de casa. Para la afición, esto es un plus», manifestó en Burgos. Sobre la oferta de renovación, Chuki subrayó: «Lo llevan mis agentes. Yo he dicho tanto al club como a mis agentes que no quiero saber nada. Quiero estar centrado en la temporada. Estoy aquí, soy de Valladolid y quiero ascender a equipo. [La posibilidad de renovación] la verán mis agentes. Yo estoy muy feliz aquí y estoy en mi casa», deslizó, confirmando ímplicitamente su deseo inicial de seguir.

La situación actual juega a favor de Chuki. El futbolista comenzó como titular en las cuatro primeras jornadas este curso en Segunda y anotó a las primeras de cambio. El tanto que logró en el minuto 23 de la jornada inicial ante el Ceuta (3-1) tras un robo de Juanmi Latasa y una asistencia de Stipe Biuk le colocó rápidamente bajo los focos y prolongó las buenas sensaciones individuales que había dejado en la campaña anterior. Sin embargo, en el partido ante el Real Zaragoza de la cuarta jornada, Chuki pidió el cambio en los minutos finales por un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecho que le mantuvo en la enfermería en los duelos ante Almería, Albacete y Cultural, en los que Julien Ponceau ocupó su demarcación. Una vez recuperado, Guillermo Almada le dejó en el banquillo de inicio ante el Mirandés en favor de Sergi Canós Tenés, pero recurrió a él (y a Ponceau) en la segunda parte, en busca de un fútbol más ofensivo que acabó por rescatar un punto. Tenés se mantuvo en el once en el último partido frente al Burgos, pero sufrió calambres en la primera mitad y Chuki salió con ganas de demostrar la calidad que atesora. El golazo de falta que logró para desatascar ofensivamente al Real Valladolid en un partido muy trabado le convirtió en el gran héroe del partido.

La producción atacante de Chuki muestra un alto grado de efectividad. Ha intentado ocho lanzamientos esta temporada, cuatro de ellos a portería, y ha anotado los dos goles referidos. Además, dio una asistencia a Amath ante el Ceuta. Sus números se completan con los siete pases clave (envíos que resultan en remates de sus compañeros) y cuatro ocasiones claras creadas.

Ahora, y tras el golazo en Burgos, el Real Valladolid confía en seguir avanzando en el proceso negociador para su ampliar su contrato más allá de 2026. El vallisoletano Chuki es otra joya surgida de la cantera blanquivioleta, con un futuro que se antoja brillante