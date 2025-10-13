El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chuki celebra el gol que marcó ante el Burgos CF y que dio la victoria al Real Valladolid en El Plantío. Ricardo Ordóñez

El Real Valladolid avanza en la renovación de Chuki

El futbolista vallisoletano, que quiere continuar en Zorrilla, quintuplicó su valor de mercado en solo un año y su precio sigue al alza

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Iván San José 'Chuki' se ha convertido en uno de los grandes diamantes del Real Valladolid. El mediapunta vallisoletano brilla con luz propia en la ... plantilla blanquivioleta logró dar los tres puntos al Pucela en El Plantío ante el Burgos con un magistral lanzamiento de falta. Ese tanto supone una reivindicación del jugador tras perder la titularidad por una lesión y vuelve a poner el foco en el proceso de renovación que anunció Víctor Orta durante el verano. El director deportivo y los copresidentes del Real Valladolid tienen como prioridad atar a Chuki más allá del contrato actual, que vence el 30 de junio de 2026. El proceso está en marcha y, según confirman las fuentes consultadas, va «avanzando» tras los contactos ya establecidos entre las dos partes. El futbolista vallisoletano ha manifestado su deseo de continuar creciendo en Zorrilla y ahora hay que limar aspectos como la ficha y la duración del contrato. La negociación sigue su curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  6. 6

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  7. 7

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  8. 8

    Así será el plan de la selección española en Valladolid
  9. 9

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  10. 10

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid avanza en la renovación de Chuki

El Real Valladolid avanza en la renovación de Chuki