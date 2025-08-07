El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Víctor Orta, Enrique Uruñuela, Gabriel Solares y Luis García, en la pressentación de la nueva sociedad. A. Mingueza
Pausa de hidratación

Generar (des) confianza en el Real Valladolid

«El crédito –bien lo sabemos en Valladolid– puede llevar años en afianzarse y un suspiro en saltar por los aires –como bien saben ya en México–»

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:46

Han pasado 41 días desde que la nueva propiedad puso pie en tierra en la ciudad, 36 desde que se presentara en sociedad con Gabriel ... Solares y Enrique Uruñuela como cabezas visibles, tiempo suficiente para recuperar la sonrisa del aficionado pero insuficiente también para ganarse su favor. Y es que la confianza –bien lo sabemos en Valladolid– puede llevar años en afianzarse y un suspiro en saltar por los aires –como bien saben ya en México–.

