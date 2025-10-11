Llegan las primeras urgencias para el Real Valladolid

Las urgencias resultan consustanciales al fútbol profesional. Una racha de malos resultados supone el inicio de un runrún para cualquier equipo con aspiraciones victoriosas y ... el Real Valladolid siente ya la presión clasificatoria para no perder comba en la zona alta. El magro bagaje ante rivales de la zona media-baja como Albacete Balompié (derrota por 2-0), Cultural Leonesa (derrota por 0-1) y CD Mirandés (empate a uno en Zorrilla) aumenta las necesidades de un Pucela que rumia su falta de efectividad arriba y despistes atrás. Por eso, la visita de este domingo por la tarde para medirse al Burgos CF (El Plantío, 18:30 horas) supone un exigente test ante un equipo que no conoce la derrota en su casa y que afronta un partido con todos los componentes emocionales que conlleva siempre un derbi para los rivales del Real Valladolid.

El equipo de Guillermo Almada necesita recuperar el paso a toda costa para evitar que los problemas se reproduzcan. El vendaval ofensivo desatado en la segunda parte frente al Mirandés parece un buen camino para transitar, por mucho que tanta exuberancia atacante quedase reducida al bello gol de Julien Ponceau y el Pucela se viese expuesto en el tramo final por los contraataques jabatos.

La buena noticia para Almada pasa por la recuperación de Stanko Juric, piedra angular en el centro del campo para aumentar la solidez defensiva. El croata está de vuelta a una lista de convocados en la que también aparecen Marcos André y Mohamed Jaouab. El delantero brasileño, al que no se espera de inicio en el once salvo sorpresa, puede aportar olfato goleador saliendo desde el banquillo a un equipo que sufre últimamente episodios de anosmia en el área rival. La calidad de Marcos André está fuera de toda duda, pero el Real Valladolid necesita que se enchufe a la corriente con la mejor actitud posible y que se mantenga sano. Ante el Almería demostró su condición de depredador en su primera titularidad tras salir de la enfermería, pero luego volvió a lesionarse y el equipo espera su aportación como recambio (o acompañante) de Juanmi Latasa. Por su parte, Mohamed Jaouab aún aguarda el momento de debutar con la camiseta del Real Valladolid, después de aparecer en dos citaciones en las jornadas segunda y tercera, y quedar fuera en los siguientes partidos también por cuestiones médicas.

Alineaciones probables Burgos CF Ander Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego, Florian Miguel; Morante, Atienza; Mario Cantero, David González, Appin; y Fer Niño.

Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Garriel; Juric; Canós Tenés, Chuki, Ponceau, Peter Federico; y Latasa.

Árbitro Manuel Ángel Pérez (comité madrileño, con Luis Mario Milla en el VAR

Estadio, hora y TV El Plantío, 18:30, LaLiga Hypermotion TV

Guillermo Almada tendrá que decidir si mantiene la apuesta de Iván Garriel en el lateral izquierdo en detrimento de Guille Bueno, suplente por sorpresa ante el Mirandés ante el empuje del vallisoletano. Habrá que comprobar también si el técnico blanquivioleta mantiene el dibujo 4-2-3-1, con Víctor Meseguer como acompañante de Juric, o se decide por dar carrete de inicio a Iván San José 'Chuki' y Julien Ponceau, dos futbolistas que mezclaron bien en función de doble enganche ante el Mirandés. La baja del lesionado Amath Ndiaye mantiene abierta una vacante en la posición de extremo derecho, a la que se asomaron de manera alternativa Sergi Canós Tenés y Peter Federico en permutas tácticas. Con Stipe Biuk en fase declinante, tampoco resultaría descabellado pensar que Tenés pueda mantenerse en la banda diestra del ataque y que Peter Federico se desenvuelva por la izquierda, aprovechando su condición de futbolista zurdo.

Para este partido, Guillermo Almada ha dejado fuera de la lista por cuestiones tácticas a dos canteranos: el delantero Adrián Arnuncio 'Arnu' y el lateral derecho Jorge 'Kole' Iglesias no han viajado a Burgos con la expedición blanquivioleta. Mario Maroto tampoco está, pero en este caso por la lesión que le ha impedido jugar desde que puso la guinda goleadora del 3-1 ante el Almería el 13 de septiembre.

El Burgos CF afronta la cita de este domingo con ganas de resarcirse de la última derrota a domicilio en El Alcoraz, donde el Huesca se llevó los tres puntos 'in extremis' gracias a un gol de Samuel Ntamack en el minuto 94(2-1). El equipo blanquinegro se ha mostrado muy fiable en El Plantío, donde sólo ha cedido puntos en sendos empates frente a Las Palmas (0-0) y Granada (1-1). Contra la Cultural Leonesa sacó el rodillo en la jornada inicial (5-1) y también mandó a la lona al Málaga, con remontada incluida (2-1).

En el partido de este domingo, el equipo que entrena Luis Miguel Ramis contará con el aumentado aliento de la hinchada local, a la que tratarán de hacer frente los más de medio millar de aficionados blanquivioleta que vivirán el choque 'in situ'.

Los dos contendientes llegan empatados a 12 puntos tras las primeras siete jornadas, pero con el Burgos CF por delante gracias a la diferencia de goles. El cuadro blanquinegro acumula 13 tantos a favor y nueve en contra. El equipo blanquivioleta únicamente ha sido capaz de perforar las porterías rivales en nueve ocasiones, aunque su registro de goles encajados se queda en seis, el segundo mejor guarismo de la competición tras la ocho primeras jornadas.

En el Burgos CF se espera la vuelta de Aitor Córdoba al eje de la zaga y de Fer Niño –el máximo realizador del equipo con tres goles– a la punta del ataque, después de que ambos fueran reservados de inicio por Ramis en el último partido frente al Huesca.