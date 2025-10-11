El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juric corta un avance del Burgos durante el partido amistoso disputado por el Real Valladolid en El Plantío el pasado 9 de agosto Tomás Alonso
La previa

Llegan las primeras urgencias para el Real Valladolid

El equipo de Almada visita al Burgos tras sacar un solo punto de los últimos 9, y con Marcos André, Juric y Jaouab en la lista

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:56

Comenta

Las urgencias resultan consustanciales al fútbol profesional. Una racha de malos resultados supone el inicio de un runrún para cualquier equipo con aspiraciones victoriosas y ... el Real Valladolid siente ya la presión clasificatoria para no perder comba en la zona alta. El magro bagaje ante rivales de la zona media-baja como Albacete Balompié (derrota por 2-0), Cultural Leonesa (derrota por 0-1) y CD Mirandés (empate a uno en Zorrilla) aumenta las necesidades de un Pucela que rumia su falta de efectividad arriba y despistes atrás. Por eso, la visita de este domingo por la tarde para medirse al Burgos CF (El Plantío, 18:30 horas) supone un exigente test ante un equipo que no conoce la derrota en su casa y que afronta un partido con todos los componentes emocionales que conlleva siempre un derbi para los rivales del Real Valladolid.

