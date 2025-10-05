Iván Alejo se lleva el MVP del Real Valladolid ante el Mirandés
El extremo vallisoletano obtiene un notable alto, al igual que el suplente Julien Ponceau, autor del tanto del empate
Valladolid
Domingo, 5 de octubre 2025, 22:26
-
7,5
Guilherme Fernandes
Sólo efectuó una parada... pero qué parada. Su acción providencial ante Eto'o en el 88 vale su peso en oro.
-
8
Iván Alejo
El mejor. Olvidemos su caída en el área en el 0-1 y quedémonos con su gran trabajo y la cantidad de centros al área
-
7
Pablo Tomeo
Desactivado en el gol de Barea, luego se rehízo y fue clave en la acción sorpresa que permitió el gol de Ponceau.
-
7
David Torres
Sólido partido del central vallisoletano, atento a bloquear lanzamientos rivales y a mantener el orden atrás.
-
7,5
Iván Garriel
Novedad como titular en el lateral izquierdo, dejó momentos de mucha llegada arriba por banda.
-
3,5
Mathis Lachuer
Muy mal. Se mostró errático en el pase y sin capacidad para mandar en el medio. Cambiado el descanso.
-
6
Víctor Meseguer
No tuvo un gran impacto en la creación y sólo ofreció destellos. Fue uno de los sacrificados en el triple cambio.
-
4
Peter Federico
Errático partido del hispano-dominicano, perdido por momentos entre el juego por banda y la delantera.
-
4
Stipe Biuk
Ha perdido la capacidad para crear peligro constante por su banda y el equipo lo acusa. Debe dar más.
-
6,5
Sergi Canós Tenés
Debutó como titular, con cambios de posición con Peter. En la segunda parte entró más en combustión.
-
4
Juanmi Latasa
Desesperante partido del delantero, al que los rivales buscan por su tendencia a ir al suelo. Tiene que centrarse
El entrenador:
-
6
Guillermo Almada
Por primera vez quiso dar un nuevo aire al once, pero la revolución no fue efectiva hasta los cambios ejecutados en la segunda parte.
También jugaron:
-
7,5
Ibrahim Alani
Ni un error en el pase, participó en la acción del empate y solidificó la medular.
-
7
Iván San José 'Chuki'
Intenso, activo, trabajador. Dio mucho aire al equipo
-
5
Jorge Delgado
No entró mucho en contacto con la bola, aunque tuvo una ocasión clara en el minuto 82.
-
8
Julien Ponceau
Clave para lograr lo que ninguno de su compañeros hizo:marcar un gol. Jugó con mucha inteligencia
-
.
Adrián Arnuncio 'Arnu'
Entró por Juanmi Latasa en el tramo final y la realidad es que no llegó a tocar un solo balón en el tiempo que jugó