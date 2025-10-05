Iván Alejo se lleva el MVP del Real Valladolid ante el Mirandés

Uno a Uno

Iván Alejo (izquierda) trata de frenar a El Jebari, con Tomeo a la derecha, durante el Real Valladolid-Mirandés de este domingo.

7,5 Guilherme Fernandes

Sólo efectuó una parada... pero qué parada. Su acción providencial ante Eto'o en el 88 vale su peso en oro.

8 Iván Alejo

El mejor. Olvidemos su caída en el área en el 0-1 y quedémonos con su gran trabajo y la cantidad de centros al área

7 Pablo Tomeo

Desactivado en el gol de Barea, luego se rehízo y fue clave en la acción sorpresa que permitió el gol de Ponceau.

7 David Torres

Sólido partido del central vallisoletano, atento a bloquear lanzamientos rivales y a mantener el orden atrás.

7,5 Iván Garriel

Novedad como titular en el lateral izquierdo, dejó momentos de mucha llegada arriba por banda.

3,5 Mathis Lachuer

Muy mal. Se mostró errático en el pase y sin capacidad para mandar en el medio. Cambiado el descanso.

6 Víctor Meseguer

No tuvo un gran impacto en la creación y sólo ofreció destellos. Fue uno de los sacrificados en el triple cambio.

4 Peter Federico

Errático partido del hispano-dominicano, perdido por momentos entre el juego por banda y la delantera.

4 Stipe Biuk

Ha perdido la capacidad para crear peligro constante por su banda y el equipo lo acusa. Debe dar más.

6,5 Sergi Canós Tenés

Debutó como titular, con cambios de posición con Peter. En la segunda parte entró más en combustión.

4 Juanmi Latasa

Desesperante partido del delantero, al que los rivales buscan por su tendencia a ir al suelo. Tiene que centrarse

El entrenador:

6 Guillermo Almada

Por primera vez quiso dar un nuevo aire al once, pero la revolución no fue efectiva hasta los cambios ejecutados en la segunda parte.

También jugaron:

7,5 Ibrahim Alani

Ni un error en el pase, participó en la acción del empate y solidificó la medular.

7 Iván San José 'Chuki'

Intenso, activo, trabajador. Dio mucho aire al equipo

5 Jorge Delgado

No entró mucho en contacto con la bola, aunque tuvo una ocasión clara en el minuto 82.

8 Julien Ponceau

Clave para lograr lo que ninguno de su compañeros hizo:marcar un gol. Jugó con mucha inteligencia

. Adrián Arnuncio 'Arnu'

Entró por Juanmi Latasa en el tramo final y la realidad es que no llegó a tocar un solo balón en el tiempo que jugó