El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Garri, en el calentamiento del encuentro ante el Burgos el pasado domingo, donde se lesionó. Ricardo Ordóñez
Real Valladolid

Garri se une a Amath como baja de larga duración en el Real Valladolid

El joven lateral, titular en los dos últimos partidos, tendrá que ser operado y no volverá a jugar hasta 2026

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:28

Comenta

Iván Garriel tendrá que pasar por el quirófano. El joven canterano tuvo que pedir el cambio en el choque ante el Burgos CF el pasado ... domingo, y las pruebas médicas han detectado una lesión en el ligamento colateral medial interno de la rodilla izquierda que le obligará a pasar por el quirófano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  10. 10

    Puente Duero, el barrio de Valladolid que tuvo playa: «Había un ambientazo, lo llamábamos BeniDuero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Garri se une a Amath como baja de larga duración en el Real Valladolid

Garri se une a Amath como baja de larga duración en el Real Valladolid