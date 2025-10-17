Garri se une a Amath como baja de larga duración en el Real Valladolid

Iván Garriel tendrá que pasar por el quirófano. El joven canterano tuvo que pedir el cambio en el choque ante el Burgos CF el pasado ... domingo, y las pruebas médicas han detectado una lesión en el ligamento colateral medial interno de la rodilla izquierda que le obligará a pasar por el quirófano.

La recuperación tras la intervención se estima en unos tres meses, lo que le dejará fuera de los planes de Guillermo Almada hasta 2026.

Se trata de la segunda baja de larga duración en el Real Valladolid, tras la lesión y posterior operación de Amath N'Diaye. El atacante africano sufrió un golpe en el partido frente a la Cultural Leonesa, que le provocó una triple fractura en la cara: fronto-orbitaria, hueso malar y arco cigomático, y tuvo que ser intervenido el pasado 1 de octubre.

La recuperación del senegalés se estima que sea de una seis semanas y no esté disponible hasta mediados de noviembre. «No está golpeando, como a otros equipos. Garri era un jugador que lo estaba haciendo muy bien. Venía a buen nivel. Esperemos que se recupere lo antes posible», agregó el técnico, Guillermo Almada, con respecto a la baja del joven lateral izquierdo, titular en los dos últimos partidos.