Gorka Etayo observa la polémica jugada, en conversación con la sala VAR. LaLiga
Real Valladolid

«Voy a cancelar el penalti», el audio del VAR que se la juega al árbitro del Real Valladolid-Córdoba

El colegiado Gorka Etayo tuvo un lapsus propio de los nervios de la situación

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:37

El Córdoba pedirá explicaciones al CTA (Comité Técnico de Árbitros) tras la publicación del audio del VAR que recoge cómo se anuló el tanto cordobés ante el Pucela el pasado sábado.

El extracto de la jugada refleja como la sala VAR invita al colegiado del encuentro, el vasco Etayo Herrera, a revisar la mano de Theo Zidane en el transcurso de la jugada que finalizó con el tanto de Jacobo González. La mano, que existe, propicia que Etayo vaya a revisar la jugada a la pantalla con el siguiente diálogo: VAR: «En nuestra opinión existe un golpe con la mano que hace que se lleve el balón. Y ya tú valoras», a lo que Etayo contesta mientras ve la jugada, «el jugador número 7 hace el gesto y controla el balón».

A continuación y tras ofrecerle otra captura de la imagen y el vídeo, el árbitro añade: «Vale, sí que veo que se la lleva con el brazo y ahora ponme la APP por favor. Vale, de acuerdo, mano del número 7 y por lo tanto voy a cancelar el penalti y voy a sancionar falta». La conversación además de ser criticada por parte del equipo andaluz que considera que la mano es involuntaria, también ha recibido las quejas porque el colegiado –previsiblemente por los nervios del momento y la situación– habla de anular un supuesto penalti que no existe, cuando se refería a anular el tanto del conjunto cordobés.

Por todo ello, el Córdoba, junto a otras supuestas decisiones que consideran que les han perjudicado, acudirá al CTA.

