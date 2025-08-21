Bob Voulgaris, el presidente jugador de póker que sueña con devolver al Castellón a Primera De Las Vegas a Castalia, el greco-canadiense es millonario y tuitero compulsivo, y se fija en el Brighton para llevar al club a la máxima categoría

Zaira Varas Jueves, 21 de agosto 2025, 19:12 Comenta Compartir

El Real Valladolid viajará este viernes a Castellón que no solo compite sobre el césped, sino que también lo hace bajo la batuta de uno de los presidentes más singulares del fútbol español: Haralabos 'Bob' Voulgaris.

Este greco-canadiense de 50 años, millonario gracias al póker y las apuestas deportivas, es desde 2022 propietario del club de Castalia. Llegó a apostar un millón de dólares al día en la NBA y acumula más de 1,8 millones de dólares en premios de póker en vivo. Su perfil es tan peculiar como mediático: exdirector de investigación cuantitativa en los Dallas Mavericks, coleccionista de jets privados y yates, residente entre Hollywood Hills, Mónaco, México y Castellón.

En redes sociales, su hábitat natural bajo el alias @haralabob, deja claro que el objetivo es devolver al Castellón a Primera División. «Llegaremos a Primera División, de eso estoy seguro», escribió recientemente. Y cuando un aficionado le preguntó cuánto tardará en conseguirlo, respondió con un lacónico: «¿El tiempo que haga falta?».

We will make it to the first division. That much I’m certain. — Haralabos Voulgaris (@haralabob) August 12, 2025

Aficionado declarado a la Primera y Segunda Guerra Mundial, activo en debates de criptomonedas, incluso se ha posicionado políticamente en su cuenta de X. Su perfil genera debate constante: desde aclarar que no tiene 'apego' hacia Castellón tras una traducción errónea, hasta descartar ampliar Castalia porque, según él, no tiene sentido añadir asientos cuando sobran localidades: «La temporada pasada tuvimos un promedio de 10.900 espectadores en un estadio con capacidad para 14.500. Añadir asientos a un estadio cuando no se ocupan todos los que hay disponibles (y las entradas son baratas) no está en nuestros planes actuales».

Inversión y modelo Brighton

Voulgaris ha inyectado capital para sanear las cuentas, cerrar acuerdos de estabilidad y levantar una Ciudad Deportiva en Borriol valorada en más de 15 millones de euros, que el primer equipo estrenó este verano. Su discurso es claro: el Castellón es un club de mercado pequeño y necesita sostenerse a través de la compraventa de jugadores, siguiendo el modelo del Brighton.

«No soy un multimillonario de la cerámica: no voy a gastar 200 millones de dólares en un nuevo estadio. Nuestros ingresos están limitados: en primera división, la liga fijaría nuestro límite salarial en 34 o 35 millones de euros. También dudo en aceptar patrocinios con los que no me siento cómodo. Vengo del mundo de las apuestas, pero considero a las empresas de apuestas como parásitos. Es un reto, pero si se te da bien el intercambio de jugadores, no tendrás problemas. Clubes como el Brighton lo han hecho», ha declarado el empresario en una entrevista en 'The Guardian'.

Un presidente cercano

Lejos de la imagen distante del empresario extranjero, Voulgaris mantiene contacto directo con los aficionados en redes y se muestra agradecido con los jugadores que dejan el club. Incluso ha apoyado públicamente al malagueño Juan Pardo (que ganó un millón de euros jugando al póker) cuando declaró que tenía la intención de comprar el Málaga.

Con Voulgaris al mando, el Castellón rozó el ascenso en su primera temporada, lo consiguió en la segunda y aseguró la permanencia en la tercera. Ahora, en su cuarta campaña, el sueño de volver a Primera División 34 años después sigue intacto.

En Castalia, el Real Valladolid se encontrará con un Castellón respaldado por un presidente que se toma el fútbol como una apuesta de largo plazo. Una apuesta donde, según él mismo, la única certeza es que tarde lo que tarde… llegarán a Primera.