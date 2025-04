Álvaro Rubio: «Es la imagen que queremos dar, este es el camino»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Lunes, 14 de abril 2025, 23:36 Comenta Compartir

Después de varios análisis postpartido con cara de circunstancias, Álvaro Rubio se mostró satisfecho hasta cierto punto por la respuesta de los suyos en campo de un grande como el Atlético de Madrid. Contento por el paso adelante, lamentó sin embargo que esos dos penaltis infantiles les costara un buen resultado.

«Es una pena por el esfuerzo que han hecho los chicos. Hemos competido muy bien ante un gran rival, y es una pena que se nos vaya por dos penaltis, errores un poco de niño. Nos ha penalizado mucho. El equipo ha estado bien, y así se lo he dicho. Este es el camino a seguir», analizó el técnico riojano, que no encontró explicación posible a las dos acciones de penalti (sendos pisotones dentro del área). «Es difícil explicarlo. Dentro del área son jugadores con mucha calidad que tienen mucha activación. Hay que aprender de esos errores para no cometerlos de nuevo», apuntó.

El preparador del Real Valladolid redundó en la buena imagen ofrecida en el Metropolitano. «Evidentemente hay dos lecturas, da rabia porque venir y competir ante un equipo como este es la imagen que queremos dar. Y es la que tenemos que ofrecer como club porque se la debemos a los aficionados, que se merecen. Queremos ofrecerles un buen resultado, y nos está costando. Ahora nos queda mirar al futuro porque esto no ha acabado. El club tiene que crecer y debe ser compitiendo así», subrayó Rubio, que incide mucho en progresar durante la semana, en el día a día en los Anexos. «Es difícil en esta situación, pero yo le doy mucha importancia al día a día. Cuando emieza la semana cuesta porque los resultados no están siendo positivos, pero este es el camino. Hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Hay jugadores que se quedarán, otros que se irán, y hay que trabajar para tener una base en el futuro».

Sobre la ausencia en la convocatoria de Latasa y Luis Pérez, protagonosta del triste altercado acaecido ante el Getafe, el técnico aseguró que es decidión de entrenador. «Es algo independiente al expediente del club. Ha sido una decisión mia, que he considerado que no tenían que estar con nosotros, y que había otros jugadores más preparados. Si sumamos otras circunstancias en una semana convulsa a nivel emocional, por eso he considerado que no tenían que estar», confirmó.

Por último, habló de la ausencia de Raúl Moro en el once inicial. «Le veo bien, pero hay jugadores que también están bien. Ha sido plan de partido porque Darwin [Machis] nos está dando buenos minutos y he optado por él. No es que esté peor, simplemente que hay jugadores que están entrenando y compitiendo bien, y también tienen su oportunidad», concluyó Rubio.