El Real Valladolid cae ante el Atlético con un renovado espíritu combativo

El Real Valladolid acabó con cuatro goles en contra en el Metropolitano, pero plantó cara a todo un Atlético de Madrid y vivió minutos en ... los que soñó con obtener algo positivo en tierra hostil. El Pucela se puso por delante con un penalti convertido por Sylla y logró empatar a dos en la segunda parte, pero una ristra de errores graves imposibilitaron la gesta. Eso sí, al menos mostró un espíritu combativo para no perder la cara y no bajó los brazos ni se hundió. La derrota fue mucho menos lacerante de lo esperado.

Con los expedientados Luis Pérez y Juanmi Latasa finalmente fuera de la convocatoria del Real Valladolid, Rubio ejecutó una revolución, con ocho cambios en el once con respecto al partido anterior frente al Getafe. Aidoo y Javi Sánchez se asomaron al eje de la zaga, Henrique jugó su primer partido titular como blanquivioleta en el lateral izquierdo, Juric apareció en la medular, con Grillitsch y Chuki por delante, más la adición de Machis y Anuar en las bandas del ataque. En el Atlético, Simeone se ciñó al once previsto, con la entrada del central Giménez, Galán en el lateral zurdo y Koke en la medular, las tres novedades de la alineación rojiblanca, lo que devolvió a Llorente al lateral derecho.

El partido comenzó con el esperado soliloquio atlético, que se hizo dueño de la pelota ante un Pucela replegado que trataba de mantener el orden en sus líneas. Pablo Barrios fue el primero en soplar la corneta con un disparo que obligó a intervenir a un entonado Ferreira, que ejecutó una gran parada, nada que ver con las pifias de la pasada jornada. El Atlético se entregó a un toque infinito del balón, buscando las internadas de Galán por la izquierda, con Anuar encargado de la marca en las proyecciones del lateral. El ceutí se incrustó en la línea trasera en fase defensiva, todo un alivio para Candela.

Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet (Le Normand, m.59), Galán; Giuliano Simeone (Lemar,m.73), Koke (Riquelme, m.59), Barrios, Gallagher (Molina, m.63); Griezmann (Sorloth, m.59) y Julián Álvarez. 4 - 2 Real Valladolid Ferreira; Candela, Aidoo, Javi Sánchez, Henrique; Juric (Nikitscher, m.72); Machis (Raúl Moro, m.72), Grillitsch (Amath, m.81), Chuki (Iván Sánchez, m.72), Anuar (Amallah, m.81); y Sylla. Goles 0-1 Sylla, de penalti (m.20). 1-1 Julián Álvarez, de penalti (m.24). 2-1 Giuliano Simeone (m.26). 2-2 Javi Sánchez (m.55). 3-2 Julián Álvarez, de penalti. 4-2 Sorloth (m.78)

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (comité Castilla-La Mancha), con Figueroa Vázquez en el VAR. Amonestó a Lenglet, Anuar

Otros datos Riyadh Air Metropolitano. 55.936 espectadores

El Real Valladolid se topó con problemas para pasar del medio del campo, sin que el cuadro madrileño ejecutase una presión asfixiante. Alos de Simeone les bastaba con mantener el orden para evitar la carburación blanquivioleta. Machis, que jugó por la izquierda y relegó a Moro al banquillo, encontró el interruptor con un balón al área que preludió una acción en la que Sylla logró forzar un córner. Al Atleti se le puede hacer daño a balón parado y el Real Valladolid pegó, de manera inesperada, el primer zarpazo. Machis ejecutó un saque de esquina y la pelota le rebotó en la mano a Barrios. El VAR alertó a Díaz de Mera Escuderos, que vio la clara infracción (es irrelevante que el balón le golpease antes en el cuerpo:el brazo estaba abierto). Sylla, todo un especialista desde los once metros, fusiló a Oblak y colocó el 0-1 en el Metropolitano. Había que frotarse los ojos:el Pucela ganaba a domicilio a un equipo de la talla del Atlético.

La alegría duró medio suspiro. Tres minutos después, Javi Sánchez pisó a Giuliano Simeone en el área tras llegar tarde al duelo y el VAR volvió a alertar al colegiado, que revisó la jugada y decretó un nuevo penalti, esta vez favorable a los intereses locales. Julián Álvarez lanzó por el centro, Ferreira intentó estirar la bota en su caída, pero la pelota se coló para el 1-1 en el minuto 24.

El empate dejó medio grogui al Real Valladolid y espoleó a los rojiblancos, que no tardaron ni dos minutos en descerrajar otro gol. Giuliano se merendó a Henrique Silva, que ejerció de cadete, se internó en el área y ametralló a Ferreira, que bastante tuvo con tocar la pelota camino de las mallas. A la acción llegó tarde Javi Sánchez.

El 2-1 pareció abrir el camino hacia la goleada local, pero lo cierto es que el Real Valladolid aguantó el tipo. Tras unos minutos de alboroto táctico, el equipo de Álvaro Rubio se rehízo para encontrar cierta solidez. El Atlético tampoco apretó mucho y el partido entró en una fase de equilibrio. Giuliano remató fuera un centro de Griezmann y el 'Cholito' creó algún que otro fuego con su velocidad. Machis probó a Oblak antes del descanso con un disparo lejano, en una de las escasas llegadas visitantes al marco rival. El 2-1 tras la primera parte se antojaba 'decente' para un Real Valladolid que mostraba otras hechuras.

El Atlético pareció salir con una marcha más en la segunda mitad, pero fue el Pucela el que encontró una nueva llave para igualar la contienda. Chuki, que prácticamente no entró en acción, logró forzar una falta de Lenglet en la frontal del área. Javi Sánchez se arrogó la responsabilidad de lanzarla, la pelota tocó en el hombro de Gallagher y el 2-2 se materializó en el marcador. Tocaba frotarse los ojos de nuevo:el Real Valladolid volvía a la vida ante un rival de campanillas. ¿Era posible el milagro?

Simeone se enfadó de veras y ejecutó un triple cambio para devolver el orden natural de las cosas. Riquelme, Sorloth y Le Normand aparecieron de una tacada sobre la hierba. El Pucela trató de aguantar el tipo, pero ya se sabe que este equipo es especialista en dispararse en el pie. Henrique pisó a Marcos Llorente en el área en otro penalti claro y Julián Álvarez volvió a batir a Ferreira desde el punto fatídico. Machis, que había ejercido de tapón por su banda, dejó su lugar a Moro en un triple cambio blanquivioleta que llevó también al césped a Iván Sánchez y Nikitscher. El Atlético encontró una autopista por su banda derecha: Riquelme cabalgó a sus anchas ante Henrique para colocar un centro que remató Julián Álvarez, con buena parada de Ferreira, y rebañó Sorloth para el 4-2.

Las entradas de Amath (recuperado para la causa) y un intrascendente de Amallah culminaron los cambios de Rubio. El Atlético ya no perforó más la portería pucelana y Moro desaprovechó un cabezazo franco para recortar distancias tras una genialidad de Iván Sánchez. Amath sufrió un claro empujón de Javi Galán, pero el árbitro ya no quiso saber nada de más penaltis. El Real Valladolid cayó en el Metropolitano por 4-2, aunque su derrota no tuvo nada que ver con episodios recientes. De nuevo con errores flagrantes, al menos recuperó un aire guerrero que parecía extraviado.