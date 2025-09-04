El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada, en el banquillo durante el último Real Valladolid-Córdoba Alberto Mingueza
Real Valladolid

Almada: «La forma de jugar va a ser la misma, pero ahora tenemos más variantes ofensivas»

El técnico del Real Valladolid busca la fórmula para aumentar la efectividad arriba y no descarta aún la salida del central Javi Sánchez

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:24

Guillermo Almada llega a la sala de prensa con su recipiente de yerba mate, la gorra ensombreciéndole los ojos y un discurso pausado. Nada que ... ver con la vehemencia que exhibe en los entrenamientos ni con la elegancia trajeada de los partidos. Entre respuesta y respuesta, el entrenador del Real Valladolid da pequeños sorbos a la tradicional infusión uruguaya en medio de una atmósfera sosegada, casi somnolienta. Con tono monocorde pero cargado de contenido, Almada repasa la actualidad blanquivioleta, centrada en los últimos refuerzos. El cierre del mercado veraniego dejó novedades en la plantilla del Pucela, con las llegadas de Peter Federico y Sergi Canós, que llevará en la camiseta su segundo apellido, Tenés, en homenaje a su madre fallecida. La ansiada incorporación del mediocentro 'mixto' Mathis Lachuer, cuyo fichaje fue anunciado en el videomarcador de Zorrilla antes del último partido ante el Córdoba, amplia las posibilidades en la medular. Más piezas para encajar en un ideario global que no sufrirá variaciones.

Te puede interesar

