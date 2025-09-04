Almada: «La forma de jugar va a ser la misma, pero ahora tenemos más variantes ofensivas»

Guillermo Almada llega a la sala de prensa con su recipiente de yerba mate, la gorra ensombreciéndole los ojos y un discurso pausado. Nada que ... ver con la vehemencia que exhibe en los entrenamientos ni con la elegancia trajeada de los partidos. Entre respuesta y respuesta, el entrenador del Real Valladolid da pequeños sorbos a la tradicional infusión uruguaya en medio de una atmósfera sosegada, casi somnolienta. Con tono monocorde pero cargado de contenido, Almada repasa la actualidad blanquivioleta, centrada en los últimos refuerzos. El cierre del mercado veraniego dejó novedades en la plantilla del Pucela, con las llegadas de Peter Federico y Sergi Canós, que llevará en la camiseta su segundo apellido, Tenés, en homenaje a su madre fallecida. La ansiada incorporación del mediocentro 'mixto' Mathis Lachuer, cuyo fichaje fue anunciado en el videomarcador de Zorrilla antes del último partido ante el Córdoba, amplia las posibilidades en la medular. Más piezas para encajar en un ideario global que no sufrirá variaciones.

«La forma de jugar va a ser la misma», confirma Almada. «Salir con valentía, a tomar riesgos. Las distintas variantes ofensivas tenemos que buscarlas nosotros. Algunas veces por fuera, otras por dentro. Finalizar en los lugares que tengamos que finalizar. La idea es la misma: jugar mejor que el rival, que no te asegura nada, pero que te da un abanico mayor de posibilidades. Contamos con distintas características en los jugadores que trajimos y algunas posibilidades más donde estábamos desnudos o teníamos pocas alternancias, sobre todo en la banda. Estamos contentos con lo que trajimos y tenemos una plantilla con muchas posibilidades, sobre todo ofensivas», puntualizó.

Lachuer aportará ida y vuelta en el centro del campo. Cuando Peter Federico y Tenés adquieran el nivel físico que exige Almada, el Real Valladolid podrá punzar más por los costados, pero de momento no habrá cambios estructurales ni siquiera en la alineación inicial. El entrenador blanquivioleta anunció que «seguramente» también repetirá el mismo once de las tres primeras jornadas este sábado ante el Real Zaragoza (Ibercaja Estadio, 18:30 horas).

La oclusión ofensiva del pasado sábado ante el Córdoba en Zorrilla (0-0) pone el foco en la necesidad de afilarse arriba. Almada reclama también «aumentar el volumen de juego» para disponer de más posesión («más tenencia de la pelota», recalca el uruguayo) para aumentar el caudal ofensivo. Todo sin dejar de lado la presión asfixiante. «También hay que reafirmar las cosas buenas que hicimos porque recuperamos muchísima pelota en campo rival. Si hubiéramos convertido algunas de las situaciones que tuvimos, nos habrían dado las aperturas que necesitábamos», puntualizó en referencia al último partido.

El cierre del mercado europeo del pasado lunes mantuvo al central Javi Sánchez en la plantilla, sin que cuajase ninguna de las opciones para su marcha. Almada explica que el defensa madrileño podrá entrar en la lista de convocados ante el Real Zaragoza, aunque «tiene alguna posibilidad de salir todavía porque hay un mercado en el que puede haber interés por él». Si esa última posibilidad no se concreta seguirá en el plantel como uno más. El entrenador del Real Valladolid explicó que el delantero Marcos André evoluciona favorablemente de su lesión en el tendón, pero aún no tiene el alta médica. «Javi sí podrá estar. Con Marcos esperaremos a que se integre definitivamente a los entrenamientos de manera normal».

Guillermo Almada especificó que el mediocentro Mathis Lachuer «no está bien dese el punto de vista físico» y, aunque mentalmente se encuentra con ganas, aún toca «mejorar un poco su forma física con la futbolística, ya que van de la mano». «De acuerdo con la forma en la que nos gusta jugar a nosotros, seguramente va a tener unos cuantos días de trabajo y de doble horario. Debe ponerse bien para estar a la par de lo que puedan hacer sus compañeros. Si no, por la posición tan neurálgica que juega él, va a ser difícil». A Peter Federico le ve «mejor» en este aspecto, pero tanto él como Sergi Canós Tenés aún deberán coger el ritmo colectivo. Sobre Mohamed Jaouab, Almada concretó que el central marroquí recibió un golpe al inicio de la semana y, aunque no se trata de una lesión grave, se mantendrá la «precaución para que no recaiga» y no lo incluirá en la convocatoria para viajar a Zargoza.

Guillermo Almada cree que la manera de encontrar la piedra filosofal que convierta en goles las ocasiones claras pasa por «simular situaciones reales en definición» durante los entrenamientos, un aspecto al que se ha prestado «mucha atención» durante toda la semana. «Los méritos que hacemos no suben al marcador, a no ser que tengas efectividad», remachó.

El entrenador del Pucela no se fía de un Real Zaragoza que ocupa la decimonovena posición de la tabla en Segunda, con un solo punto en tres jornadas. «Tiene muy buenos jugadores, ha hecho buenos partidos y quizá algún resultado ha sido injusto. Es un rival de muchísimo cuidad y en su localía van a intentar hacerse fuertes. Va a ser un partido durísimo, complicado, por la valía que tiene el Zaragoza y los refuerzos que ha sumado en el último momento». «Cuando un equipo no viene bien resultados, siempre es un arma de doble filo porque uno se aferra a estar más concentrado, a luchar más, a dar un plus. Insisto: el Zaragoza tiene futbolistas de muchísima calidad y nos va a demandar muchísimo cuidado», agregó.

Almada también fue preguntado por el buen papel de David Torres en el centro de la zaga, como acompañante del imperial Pablo Tomeo. «Tanto David como Tomeo, Alejo y Guille han tenido un buen funcionamiento y, por ende, han elevado su rendimiento individual en la línea de cuatro. Me alegra porque David es un gran profesional, un tipo bárbaro que se mata en cada entrenamiento por mejorar. Cuando sucede ese tipo de situaciones, el rendimiento puede tardar más o menos, pero seguramente va a encontrar un beneficio y él ha trabajado para sostener eso. Queda muchísimo campeonato, pero estoy convencido que David va a seguir en ese crecimiento por lo que nos entrega en todos los entrenamientos».