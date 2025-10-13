Valladolid, alma castellana

Desde pequeño, cuando acaba una jornada tengo la costumbre de mirar la clasificación de todas las categorías desde Primera División hasta Tercera. Durante mi tierna ... e inocente infancia, según me iba encontrando a los diferentes equipos de Castilla y León, siempre pensaba que ojalá todos pudieran estar en Primera. Veía a todos como equipos hermanos. Ahora, ya con unos cuantos años más cargados en la espalda y con capacidad para entender lo que de pequeño no era posible, no puedo evitar sentir indiferencia y cierta pereza. Hay excepciones, claro, pero recibir insultos y faltas de respeto de manera sistemática no ayuda a empatizar con otros clubes y aficiones.

Yo entiendo la rivalidad a través de la broma y el sarcasmo, pero nunca desde la violencia, ya sea verbal o física. Que el Real Valladolid logre la victoria en El Plantío gracias al golazo de un jugador vallisoletano ya es de por sí una ironía del tamaño de la catedral del Papamoscas. Y de eso deberían tratar estos partidos: sentimiento de pertenencia, orgullo de lo propio, cierta fanfarronería, risas y, al final, respeto mutuo. Se ha puesto de moda disfrazar el odio de rivalidad deportiva. Algunos incluso tienen la valentía de denominarlo 'pique sano' a la vez que sueltan burradas en redes sociales que rozan lo delictivo. Faltas de respeto continuas, insultos, conductas agresivas, amenazas… sanísimo, vamos. De un lado y del otro, ojo, que imbéciles hay en todas partes. No me importa quien empezó, sino que nadie trata de frenarlo, y al final siempre acaban pagando justos por pecadores de todas las aficiones involucradas.

Personalmente, no me gusta hablar mal de ninguna ciudad porque todas tienen su atractivo y tratar de invalidarlo por una simple apreciación personal, habitualmente incompleta y sesgada, habla peor de la persona que de la ciudad de turno. Lo que sí hago es sacar a relucir las virtudes de Valladolid, una de las ciudades más importantes de España a nivel histórico, sobre todo en momentos en los que tratan de desprestigiarla, como ha pasado en las últimas semanas por los derbis contra Cultural Leonesa y Burgos. Me gusta que en Burgos y en León estén orgullosos de su pasado y su historia y me encantó el tifo de la afición local. Ellos aman su tierra y sus raíces como lo hago yo. Por eso, si Burgos es la cabeza de Castilla, para mí, Valladolid es el alma castellana.