Iván Alejo sostiene una bandera de España con el escudo del Real Valladolid en presencia de Juanmi Latasa tras la victoria del Pucela en Burgos Ricardo Ordóñez

Valladolid, alma castellana

Libre directo ·

Se ha puesto de moda disfrazar el odio de rivalidad deportiva; algunos incluso tienen la valentía de denominarlo 'pique sano' a la vez que sueltan burradas en redes sociales que rozan lo delictivo

Alberto Cuesta

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:34

Desde pequeño, cuando acaba una jornada tengo la costumbre de mirar la clasificación de todas las categorías desde Primera División hasta Tercera. Durante mi tierna ... e inocente infancia, según me iba encontrando a los diferentes equipos de Castilla y León, siempre pensaba que ojalá todos pudieran estar en Primera. Veía a todos como equipos hermanos. Ahora, ya con unos cuantos años más cargados en la espalda y con capacidad para entender lo que de pequeño no era posible, no puedo evitar sentir indiferencia y cierta pereza. Hay excepciones, claro, pero recibir insultos y faltas de respeto de manera sistemática no ayuda a empatizar con otros clubes y aficiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

