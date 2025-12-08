El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Pucela celebran la victoria el pasado sábado. Carlos Gil Roig
Libre Directo

«Lo importante es que la pelotita entre»

Hay diferencias notables entre el partido en Huesca y jornadas anteriores que explican por qué el Pucela tuvo más acierto

Alberto Cuesta

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:31

Comenta

El partido en Huesca, basándonos en la experiencia, lo tenía todo para ser un desastre: mala dinámica, problemas serios de efectividad de cara a portería, ... los puestos de arriba escapándose y un estadio que no se le suele dar especialmente bien al Real Valladolid. Sin embargo, el Pucela nos regaló uno de los mejores partidos de la temporada, cuatro goles y, lo que más valoro, un día tranquilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  5. 5

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  10. 10 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Lo importante es que la pelotita entre»

«Lo importante es que la pelotita entre»