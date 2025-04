Fuego amigo en el Real Valladolid

Objetivo conseguido: el Real Valladolid está de nuevo en Segunda División. Digo «objetivo» porque la planificación, el desarrollo de la temporada y la gestión, tanto ... a nivel deportivo como institucional, hacen pensar que la permanencia no era el fin real que se buscaba al término del campeonato. Y digo «conseguido» porque cada paso que se ha dado ha ido reforzando errores anteriores, hasta el momento en el que sucedió lo inevitable en el Benito Villamarín.

Nada ha tenido sentido, pero la temporada nos reservaba, después de todo lo sufrido, la última vuelta de tuerca, el giro de guion definitivo o 'plot twist' como está de moda decir ahora. La misma semana en la que nos íbamos a marchar definitivamente a Segunda, le llega a los abonados un correo electrónico titulado 'Respeto al Club y la afición', palabras que hizo suyas Álvaro Rubio en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Betis y a las que añadió: «Carácter tengo de sobra y, si hay que sacarlo, lo sacaré». Justo esa misma semana, Luis Pérez vuelve a ser convocado y juega como titular el partido que nos devuelve al infierno. ¿Dónde está el respeto?

Llevamos todo el curso soportando a un club abandonado, un equipo derrotado y sin alma, una plantilla de Atilas que han arrasado la historia del club allá por donde pisaban y se han sentido con fuerza para mover las fichas a su antojo, y a un entrenador pirómano, otro al que nadie parecía tomar en serio y otro colocado a dedo. Después de todo lo mencionado, jamás pude imaginar que las puñaladas más dolorosas fueran de Álvaro Rubio. Me siento completamente decepcionado.

No entiendo por qué una leyenda del club ha decidido ponerse del lado de los mayores responsables del caos, con permiso de Ronaldo, Catoira y de quien mueve los hilos por detrás, cargándose su pasado a cambio de tener contentos a unos futbolistas que no están ni cerca de merecerlo. Lo sucedido con Luis Pérez tras el incidente con Latasa y en el partido en Sevilla es una de las mayores traiciones a la afición y al propio club que he vivido como seguidor del Pucela. No puedo entender qué beneficio obtiene Rubio de una decisión así, pero me ha servido para tener más claro que nunca que hace falta limpiar el vestuario y la estructura deportiva de arriba a abajo. No nos podemos fiar de nadie.