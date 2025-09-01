El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mathis Lachuer besa el escudo del Real Valladolid durante su presentación por sorpresa en el estadio. A. Mingueza
Libre directo

Besar el escudo del Real Valladolid

Opinión ·

«Estamos hartos de ver jugadores que son puros mercenarios, egoístas y traidores del sentimiento del aficionado, pero parece que se nos olvida pronto incluso cuando queda alguno en nuestro propio equipo»

Alberto Cuesta

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:25

El sábado en Zorrilla, antes del partido, nos llevamos una grata sorpresa. Entre alineaciones y 'kiss cam', cosa a la que reconozco que no me ... acostumbro, apareció en el videomarcador la 'Announce cam' para presentarnos Mathis Lachuer. Una forma original de dar a conocer la llegada de un nuevo integrante al equipo en un mundo en el que ya es casi tan importante el futbolista en cuestión como la forma de hacer el anuncio. Todo muy bien, muy chulo y muy original, sin ironía, pero hubo algo que no me gustó tanto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  6. 6

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Besar el escudo del Real Valladolid

Besar el escudo del Real Valladolid