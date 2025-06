«Intentamos que en el programa de fiestas de Guardo haya eventos para todos»

J. C. D.

José Carlos Díez Jueves, 12 de junio 2025, 08:22 Compartir

La localidad de Guardo ya está preparada para celebrar sus fiestas en honor a San Antonio desde hoy ya hasta el 15 de junio. El programa, que mantiene presupuesto y calidad, llega con actividades para todos los públicos.

–¿Qué novedades traen este año las fiestas de San Antonio?

–Las fiestas de este año, además de los espectáculos que se vienen haciendo durante los últimos años: orquestas, discotecas, charangas.... repetiremos el espectáculo de los fuegos artificiales con música y uno de los espectáculos de tarde estará protagonizado por Dulzaro, un joven que está teniendo mucho éxito y que esperamos también guste a los guardenses. Por otro lado, al humor amarillo le hemos dado un cambio. Este año será un gran prix con una vaquilla. Los jóvenes aunque disfrutaban mucho del humor amarillo, nos hicieron llegar que si se podía cambiar algo para que no fuera lo mismo de siempre y aunque es un espectáculo que nos habían ofrecido anteriormente y no nos lo habíamos planteado, este año probaremos.

–¿Hay alguna cosa que haya sido difícil organizar este año?

–Los precios de orquestas y espectáculos siguen subiendo de precio cada año, con lo que llegará un momento que no podremos mantener este nivel. Hay que hacer muchos números para poder contratar la mayor calidad y cantidad posible de actividades. Aparte de eso, lo más trabajoso es cuadrar todo, intentando que haya eventos para todos y que no coincidan en horario para que la gente pueda disfrutar del mayor número de ellas. Aparte de eso, no hay mayor dificultad.

–Este año la selectividad ha sido antes de las fiestas. ¿Cree que se notará en el ambiente?

–Hace ya unos años que la selectividad coincide antes de San Antonio y evidentemente eso favorece que la mayoría de los jóvenes puedan disfrutar de las fiestas. Todo el trabajo y esfuerzo ya lo han hecho antes.

–¿Qué protagonismo tendrán las peñas este año?

–Para nosotros las peñas y toda la juventud en general son una parte muy importante de estos días. Se tienen reuniones con ellos para conocer sus inquietudes y cómo les gustaría que fuesen las fiestas e intentamos dentro de lo posible, tener en cuenta sus opiniones. De hecho tienen un día en el que la han mayoría de actividades son para ellos.

–¿Cómo fue la elección del pregonero?

–La elección del pregonero siempre es complicada ya que hay muchos guardenses que se merecen ese reconocimiento delante de sus familias, amigos y vecinos pero al final, hay que decidirse por uno y este año ha sido Alvar Hinojal, que después de tantos éxitos conseguidos con su cocina, creemos se merece este reconocimiento en su pueblo y con su gente.

–¿Algún agradecimiento a algún colectivo, asociación o persona?

–La verdad es que tenemos un importante tejido asociativo y gracias a ellos tenemos un gran número de servicios y actividades al alcance de todos. Con este reconocimiento público nos pasa lo mismo, todas y cada una de ellas se merecen nuestra admiración y agradecimiento por todo lo que hacen en nuestra localidad pero este año nos hemos decidido por la Protectora de los Animales, un colectivo en el que se implican varias personas voluntarias, las cuales se merecen que se las reconozca públicamente la labor tan importante que hacen.

–¿Cuál es el presupuesto para las fiestas?

–Repetimos el presupuesto de años anteriores, con 150.000 euros.

–¿Qué le diría a los guardenses con motivo de las fiestas?

–Desde el equipo de gobierno hemos trabajado con mucha dedicación para que el programa recoja eventos para todos los públicos, hemos intentado tener en cuenta a todos y todas las ideas que se nos han ido trasladando y que nos ha sido posible incorporar al programa, por ello, solo puedo desear y pedir que disfruten al máximo de las fiestas y de unos días en los que las calles se llenan de encuentros, música y actividades.

PROGRAMA

Jueves 12 de junio:

10:00-13:30 h. II Convivencia Centros escolares de Guardo.

19:30 h. Gala presentación de fiestas en el Auditorio.

20:00 h. Juegos populares, hinchables y música.

21:00 h. Chupinazo y pasacalles con Charanguilar.

23:30 h. Verbena Nueva Banda.

Viernes 13 de junio:

12:00 h. Misa y al finalizar, bailes tradicionales.

13:45 h. Concierto de la Banda de Música de AMGu-Guardo.

19:00 h. Batucada AMGu.

20:00 h. Charanga Los Duendes.

20:30 h. Dulzaro.

24:00 h. Espectáculo piromusical.

00:30 h. Verbena Funçao Públika.

03:30 h. Éxtasis Macro Show XXL

Sábado 14 de junio:

11:00 h. Humor amarillo infantil.

12:00 h. Concentración de ciclistas y exposición de bicicletas clásicas. 12:00-15:00 h. Tren turístico.

13:00 h. Espectáculo Alehop! con Imagina Circo.

13:00 h. Pasacalles, Los Míticos.

15:00 h. Paellada.

18:00 h. Gran prix.

19:00-22:00 h. Final a cuatro balonmano en sillas de ruedas. También domingo a las 10:30 h.

20:30 h. Europasión.

22:30 h. Aliens Foc.

23:30 h. Remmember Queen.

00:45 h. Orquesta Tango.

03:45 h. Espectáculo disco Canallas on tour.

Domingo 15 de junio:

10:00 h. Concentración de coches clásicos.

11:00-15:00 h. Muestra alimentaria 'Alimentos de Palencia'.

12:30-14:30 h. Clasicorocks.

12:00 h. Juegos, hinchables.

12:00-15:00 h. Tren turístico.

13:00 h. Pasacalles y a las 17:30 h. pasacalles torero.

18:00 h. Festival taurino.

20:15 h. Francisco Cordón.

21:30 h. Fin de fiestas.