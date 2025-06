Cuando la playa de Las Moreras salvaba del calor a miles de bañistas

Carolina Amo Valladolid Sábado, 28 de junio 2025, 08:33 Comenta Compartir

Ha llegado la temporada en la que el sol pica, la ropa parece un adhesivo sobre el cuerpo y al mirar al frente se dibujan pequeños charcos de agua que se desvanecen si uno se acerca, fruto de una ilusión óptica producida por el calor. Con la playa de Las Moreras a tiro de piedra la sensación de frescor no parece tan lejana, eso sí, «si los visitantes se mantienen en la orilla y, como mucho, se mojan los pies», recomienda el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero. Ya son seis años sin que los chapuzones estén permitido los que arrastra la playa fluvial, que mantiene la prohibición del baño por la presencia de bacterias en sus aguas. Una imagen que dista mucho a la de los años sesenta, cuando los bañistas abarrotaban el arenal para combatir el calor. Abro hilo:

↓ Aquí sí hay playa, concretamente, desde el verano de 1951. Aún no se conocía por el nombre de Las Moreras, pues su denominación original era playa del Batán. Valladolid gozaba de un espacio modesto en donde, más pronto que tarde, la demanda de bañistas obligó al Ayuntamiento a ampliar sus servicios y hacer una mejora de la calidad y limpieza de su tierra. El por entonces alcalde de la ciudad, José González Regueral, hizo realidad el espacio de arena, situado inicialmente entre las antiguas piscinas y la presa del Batán. En agosto de 1954 se empezaron a ver los cambios. Un año después de la inauguración de las nuevas 'casas de baños', miles de bañistas saturaban las inmediaciones de la playa del Pisuerga.

Ampliar Miles de bañistas abarrotan las playas del Pisuerga en los años sesenta. AMVA

↓ Hace ya 73 años que estas casas se situaban entre las piscinas y La Chopera y contaban con todo tipo de detalle. Empezando por las cabinas individuales y vestuarios generales, varias duchas, taquillas, botiquín y un sinfín de complementos que tenían cabida en un edificio adornado con pérgolas de la Acera de Recoletos. Con el paso de los años la afluencia de la playa crecería con la presencia ya no solo de residentes, sino también de turistas extranjeros que volvieron a forzar una ampliación de las casetas, del recinto y de las cantidades de arena.

Ampliar Bañistas se duchan en la playa de Las Moreras en los años sesenta. AMVA

↓ Las peticiones de los visitantes se hicieron realidad cuando estaba al frende de la alcaldía Santiago López, en junio de 1964. El espacio contaba con 6.000 metros cuadrados en los que la chopera se separaba de una renovada playa. La instalación de unas modernas casetas metálicas y duchas se sumaba a las novedades. Y la aclamada arena llegó. Lo hizo de a poco, en 18 camiones que realizaron nada menos que 600 viajes desde Puente Duero hasta las Moreras para completar el lavado de cara del espacio fluvial. El nuevo aspecto de la playa llamó la atención de más turistas que luchaban por hacerse un hueco con su sombrilla y toalla a las orillas del río Pisuerga. El aumento de bañistas pedía a voces reforzar la seguridad del espacio. Antonio Herrero Obispo, presidente de la Federación de Socorrismo, y varios estudiantes preservaron esta calma haciendo hincapié en las áreas más peligrosas, la del Batán y en la unión de la playa con las piscinas.

Ampliar Concurso de castillos de arena en la playa de Las Moreras con motivo de las Ferias y Fiestas de San Mateo 1978. AMVA

↓ Las llamadas Piscinas Samoa se estrenaron el 29 de junio de 1935 bajo el proyecto del arquitecto Emilio Paramés, en el paseo bajo de las Moreras. Disponían de bar restaurante y en ellas se hacían actuaciones musicales con sesiones de baile. Junto a este espacio se ubicaba la llamada piscina deportiva, en la que se hacían competiciones oficiales; ambas fueron las pioneras en Valladolid. La combinación de esta zona de baño con la playa resultaba el combo perfecto para miles de personas que buscaban resguardarse del calor de verano.

Ampliar Piscina deportiva en Las Moreras, hoy desaparecida. AMVA

↓ Los enfados del Pisuerga y su consecuente subida del caudal provocaban inundaciones en la playa y en las dos piscinas que sufrían sus terribles consecuencias. Los daños ocasionados suponían un coste muy elevado para conseguir devolver la imagen habitual a estos espacios de baño. Ambas aguantaron más de cincuenta años ya que, dado a su mal estado y la falta de ganas de invertir en ellas, se decidió derribarlas en 1998. En su lugar se creó un arenal para prácticas deportivas.

Ampliar Crecida de el río Pisuerga en Las Moreras y el Puente Mayor. AMVA

↓ Esta escena refrescante supone casi un oasis inalcanzable para muchos visitantes ansiosos de revivir en Las Moreras esos baños en las olas de calor. La prohibición lleva vigente seis años después de que el pasado 11 de junio se ampliará tras conocerse los resultados del primer análisis de la temporada, realizado ocho días antes. Los resultados han revelado la presencia de escherichia coli y de enterococo por encima de los valores que garantizan un baño seguro. Es por ello que los servicios de Salud Pública de la Consejería de Sanidad han insistido en el informe oficial que la playa de las Moreras es una «zona donde queda prohibido el baño temporalmente».

Ampliar Cartel fijado en 2023 en la playa de Las Moreras que indica la prohibición permanente de baño. A.Mingueza

↓ Eso sí, la prohibición de baño no impide el uso del arenal de 390 metros de largo por 83 de ancho, un plan que, aunque se aleje del de los años sesenta, sigue atrayendo a muchos visitantes a las orillas del Pisuerga para disfrutar de un entorno más natural. No obstante, algunos valientes han preferido obviar las duchas como alternativa para refrescarse y se han introducido de lleno en el río sin atender a los carteles de prohibición anclados en la orilla. El coste por el chapuzón en este espacio acuático no autorizado puede suponer una sanción de hasta 750 euros.

Ampliar Reposición de arena en la playa de las Moreras en el año 2024. Carlos Espeso

↓ Y aunque algunos se conformen con pistolas de agua, otros turistas extranjeros han expresado recientemente a este diario su desacuerdo con este impedimento. «Me parece muy mal que no nos podamos bañar en el río porque con este calor es necesario refrescarse un poquito», puntualizaba un francés que resultaba ser un usuario habitual de la playa.

↓ Otros bañistas más precavidos prefieren observar el paisaje desde la arena mientras toman el sol. Un entorno que no se renueva tanto como el de 1960 pero, cada año a finales de junio, muda su piel en los días donde el mercurio supera los 35 grados. 1.500 toneladas de arena llegan en camiones a Las Moreras para preparar su lavado de cara. Este año, Alejandro García Pellitero apunta que «aunque esta temporada no ha sufrido grandes avenidas, la tromba de agua que descargó sobre Valladolid el 3 de junio dejó descubierta parte de la orilla». Es así como la zona aledaña del Pisuerga se llena de un mar de dunas que descarga junto a la zona de las pistas deportivas de voleibol y balonmano playa.

↓ La playa de Las Moreras suma así su sexto año consecutivo como no apta para el baño, aunque desde el Ayuntamiento se solicitó el verano pasado un cambio en el punto de muestreo, que desembocó en un conflicto con el equipo municipal anterior, ya que consideraba que se trataba de «un trampeo y una ventaja» para favorecer unos resultados positivos. El levantamiento de las restricciones no es una tarea sencilla, y así lo explicó la directora general de Salud Pública de Castilla y León, quien aclaró que para levantar el veto es necesario varios muestreos de calidad. Esta situación hace que la imagen a orillas de un Pisuerga abarrotado de turistas en los sesenta, resulta un espejismo en los días más tórridos.

