«Intentamos establecer un programa de lo más variado para que todos puedan disfrutar»

Tras un intenso verano de actividades, Torrecaballeros se encuentra próximo a cerrar la temporada estival, lo que hace a lo grande, con la celebración de sus fiestas patronales, unos días de disfrute y confraternación sobre los que hablamos con su alcalde, Rubén García.

-¿Cómo viven los vecinos estas fiestas?

-Con mucha alegría y una participación creciente. Este año, por ejemplo, se ha incrementado el número de tickets vendidos para las distintas comidas populares. Y con una colaboración inmensa por parte de todos para organizar las distintas actividades.

-¿Y cómo las vive su alcalde?

-Pues, por una parte, como un vecino más, con mi peña, intentando disfrutar al máximo. Pero también con preocupación y responsabilidad, junto a todo mi equipo de gobierno, con nuestro concejal de Fiestas al frente, a quien agradezco enormemente su trabajo. Intentamos estar pendientes de todo y de todos, conscientes de que debemos dar lo mejor de nosotros mismos para que nuestros vecinos y visitantes puedan disfrutar.

-¿Cuál es el papel de las peñas en estos días?

-Las peñas cumplen un papel fundamental e imprescindible para el buen desarrollo de las Fiestas. Sin ellas, sin su trabajo y compromiso, no sería posible desarrollar muchas de las actividades. Otter, que es la Agrupación de Peñas de Torrecaballeros, hace un trabajo impagable, al igual que todas y cada una de las peñas. Cada una de ellas se responsabiliza de una o varias actividades y más del noventa por ciento del programa depende de su implicación y de su trabajo. Así que desde aquí quiero agradecerles públicamente su enorme labor.

También quiero agradecer el trabajo de los operarios municipales, de la Comisión de Fiestas, de ASET, del Club Deportivo San Medel, y de todos los vecinos que se encargan de organizar alguna actividad y que colaboran en los distintos actos programados.

-Para comenzar, la fiesta se abre con la puesta de banderines, ¿cómo es la colaboración del pueblo en esta actividad?

-Pues precisamente las Peñas son las protagonistas de esta actividad. El miércoles por la noche, todos los peñistas nos reunimos en el Centro Cultural Carlos León para cenar juntos y luego a partir de las doce de la noche, comenzamos desde La Aldehuela el recorrido por todo el pueblo. Los más decididos se suben a la escalera y van colocando los banderines en un recorrido en el que se van sumando vecinos en un gran ambiente compartiendo risas, tomando algo y disfrutando.

-El pregón marca el inicio de las fiestas, ¿quién es el pregonero este año?

-Este año tenemos pregonera y pregonero. Desde el Ayuntamiento y la comisión de fiestas hemos elegido a Cruz Matute y Pedro Cubero, nuestros vecinos que regentan el Horno de Asar Rey Don Pedro y el Pub Orko, y que este año se jubilan. Ellos llevan casi 40 años viviendo en Torrecaballeros y siendo exponentes de nuestra magnífica gastronomía, además de estar siempre muy vinculados a las fiestas desde hace cuatro décadas, instalando las barras, preparando caldereta y colaborando siempre en todo. Son además dos personas muy cercanas a todos nuestros jóvenes y hemos pensado que nombrarles pregoneros es una bonita forma de rendirles el homenaje que se merecen y demostrarles el cariño de Torrecaballeros.

-En fiestas Torrecaballeros demostrará una vez más que es un pueblo solidario, ayudando a su vecino Izan.

-Así es. A lo largo de todo el año, Torrecaballeros acoge distintos eventos solidarios, ya sean actividades concretas o nuestra Feria Solidaria «TorreAlma» que iniciamos en 2024. También en el programa de Fiestas hay siempre una actividad solidaria: el concurso de Tartas, en el que se subastan aquellas que el jurado ha elegido como las mejores y la recaudación se destina a la Asociación Española contra el Cáncer.

Pero este año, además, desde la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento, hemos impulsado otra actividad solidaria más. Como todos los años, el domingo tras la misa y la procesión, la Asociación de Empresarios de Torrecaballeros ofrece un vermú popular. Este año, hemos establecido un donativo de un euro para acceder al patio del Colegio donde se sirve este refresco y la recaudación irá íntegramente destinada a ayudar a nuestro pequeño Izan. Vamos a ayudarle entre todos a poder adaptar su silla de paseo. Desde aquí hago un llamamiento a todos los vecinos y a todos los segovianos para echarnos una mano y colaborar para que la vida de Izan, de sus padres y su hermana sea un poquito menos complicada. Tenemos además una Fila Cero para quien no pueda asistir el domingo.

-Un año más se incluyen iniciativas para todos los públicos.

-Sí, siempre intentamos establecer un programa lo más variado posible para que todos puedan disfrutar. Por eso hay un poco de todo: desde juegos tradicionales a cuenta cuentos y castillos hinchables, pasando por campeonatos de tute, mus y brisca; concurso de disfraces, música de todo tipo, deporte, y comidas populares.

-¿Cuál es la actividad más especial, aquella que nadie debería perderse?

-¡Es difícil elegir! Pero para mí el arranque de las Fiestas con el Pregón, el recorrido de la charanga por los distintos bares del pueblo, o la Salve a la Virgen, son momentos, de muy distinta índole, pero que para mí tienen un «sabor» especial.

-Entre la variedad de iniciativas programadas hay algunas curiosas, como la quema de muñecos, ¿en qué consiste?

-Se trata de una tradición ligada a la sardinada que un grupo de mujeres comenzó a poner en marcha en La Aldehuela hace muchos años. Con el paso del tiempo, esa sardinada que preparaban los vecinos de La Aldehuela ha pasado a ser organizada por el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas, así como la quema de muñecos. Actualmente es el Club Deportivo San Medel quien organiza esta actividad en la que se elaboran dos muñecos, algo semejante al «pelele» que protagoniza muchas de las celebraciones de Santa Águeda en nuestra provincia. Se colocan suspendidos de un cable sobre la calle y el Rey y la Reina de las Fiestas son los encargados de prenderles fuego. Cada año, estos muñecos encarnan a personajes diferentes, o recogen una crítica o sátira a algún aspecto de la actualidad.

-Un deseo para estas fiestas.

-Que todos nos divirtamos «a tope» y que todos nos respetemos «a tope». La mejor forma de garantizarnos la diversión es la convivencia y el respeto mutuo.