El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Planeando por Valladolid

Cine, Jazz y bailes al aire libre para disfrutar este fin de semana

Sesiones de tango, jornadas de jazz en Boecillo y un ciclo de cine gratuito en la Universidad de Valladolid serán los platos fuertes en los próximos días

D. F.

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:32

Valladolid se prepara para un fin de semana cargado de propuestas culturales. Desde sesiones de tango al aire libre, hasta jornadas de jazz en Boecillo ... y un ciclo de cine gratuito en la Universidad de Valladolid. La agenda estival suma actividades para todos los gustos y públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  2. 2

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  6. 6

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  7. 7 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  8. 8

    La vía de Ariza pierde otro kilómetro y desaparece hasta el polígono de Argales
  9. 9

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  10. 10 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cine, Jazz y bailes al aire libre para disfrutar este fin de semana

Cine, Jazz y bailes al aire libre para disfrutar este fin de semana