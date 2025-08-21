Cine, Jazz y bailes al aire libre para disfrutar este fin de semana

Valladolid se prepara para un fin de semana cargado de propuestas culturales. Desde sesiones de tango al aire libre, hasta jornadas de jazz en Boecillo ... y un ciclo de cine gratuito en la Universidad de Valladolid. La agenda estival suma actividades para todos los gustos y públicos.

Tango y baile en espacios abiertos

El ciclo «Tango a la luz de la luna» continúa en el Paseo Central del Campo Grande, donde cada sábado de julio y agosto, de 21:00 horas a 23:00 horasm se celebran sesiones de tango y milonga abiertas al público.

A esta iniciativa se suma la quinta edición de «Plazas en verano», organizada también por la Fundación Municipal de Cultura. Este programa llevará la música y el baile a diferentes barrios de la ciudad, el último en Villa del Prado el próximo 4 de spetiembre en la plaza de Juan Pablo II.

Las jornadas incluirán exhibiciones de escuelas de baile y sesiones sociales abiertas a la participación ciudadana.

XIX Jornadas de Jazz en Boecillo

El municipio de Boecillo vuelve a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al jazz con la XIX edición de las Jornadas de Jazz, que se celebrarán en el Parque del Tejar. Todos los conciertos son gratuitos y se celebran los sábados de agosto a las 22:00 horas.

Este 23 de agosto se hará un homenaje a Pablo Milanés a cargo de los músicos Miguel y Mariana Núñez.

Cine gratuito en la Universidad de Valladolid

El cine también tendrá su espacio en la programación cultural de agosto. Del 19 al 28 de agosto, el Aula Mergelina del Edificio Histórico de la UVa proyectará un ciclo de cine en versión original subtitulada al español, con entrada libre hasta completar aforo.

Entre los títulos programados destacan 21 Gramos (Alejandro González Iñárritu, 2003), Roma (Alfonso Cuarón, 2018), Memory (Michel Franco, 2023), Anatomía de una caída (Justine Triet, 2023) o Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019).

Una agenda para todos los públicos

Con estas propuestas, Valladolid y su entorno ofrecen un verano diverso en el que la danza, la música y el cine se convierten en protagonistas. Una programación gratuita y al aire libre que invita a disfrutar de la cultura en comunidad y en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad y su provincia.