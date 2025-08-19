Cientos de personas participan en la segunda edición del Boquefest

Durante la última semana, la localidad de El Espinar ha acogido sus tradicionales fiestas de verano en honor a la Virgen y San Roque. La ... proclamación de las Damas de Honor a los pies del Ayuntamiento fue el punto de partida para cinco intensos días en los que no ha falta la música, los concursos, actividades para todas las edades y, sobre todo, mucho público. Porque si por algo se recordarán las fiestas de 2025 será por la afluencia de vecinos, veraneantes y turistas que han inundado cada rincón de la localidad.

La actividad más destacada fue la segunda edición del Boquefest, una concentración de charangas que recorrieron el pasado viernes las principales calles de El Espinar. La charanga 'El Boquerón', oriunda del municipio y compuesta, en su mayoría, por músicos pertenecientes a la Banda Municipal, organizó un bonito día de encuentros musicales que congregó a cientos de personas. Además, el Parque Cipriano Geromini acogió una gran comida popular organizada por los quintos de este año.

La corporación municipal y las cofradías sacaron en procesión a sus imágenes y los más pequeños pudieron disfrutar con actividades como encierros infantiles, pintacaras o exhibiciones de cortes de leña. El punto y final de las fiestas tuvo lugar con la celebración del XIX Conciertos de Pasodobles en homenaje a Julián Agulla. El director de la Banda, Javier Lechago, fue el encargado de dirigir a sus músicos en una emotiva velada en recuerdo del cronista, locutor y escritor especializado en tauromaquia.

Siguiendo la firme apuesta del Consistorio por la tauromaquia, más de 2.000 personas presenciaron las salidas a hombros de Morenito de Aranda y Sergio Rodríguez. Ambos toreros cortaron dos orejas a los ejemplares de la ganadería Peñajara. Javier Cortés, que cortó una oreja al primero de su lote, no pudo acompañarlos en la puerta grande.

Concluidas las fiestas de agosto, los espinariegos cogen fuerzas para el mes de septiembre. Los preparativos para recibir en la Villa al Cristo del Caloco ya han comenzado. Más música de charanga, concursos infantiles, becerradas de quintos y peñas, romerías a caballo y el fervor por la imagen del Caloco llegarán el próximo sábado, día 13 de septiembre.