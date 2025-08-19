Juegos de agua y judiones en las fiestas de La Granja
La localidad celebra desde este viernes sus fiestas en honor a San Luis, con citas consolidadas como el encendido de las fuentes o la gran judiada
Mónica Rico
Real Sitio de San Ildefonso - La Granja
Martes, 19 de agosto 2025, 22:35
Chapuzones refrescantes, el judión como bandera, gigantes y cabezudos, música, festejos taurinos, toros de fuego y un sinfín de actividades llenan desde este viernes el Real Sitio de San Ildefonso – La Granja, de la mano de sus fiestas de San Luis, cuya onomástica se celebra el próximo lunes 25 de agosto, en lo que será una de las jornadas centrales de una programación que no deja indiferente a nadie, y que llena mañana, tarde y noche de actividades para todos.
Son muchos los puntos álgidos que tienen estas fiestas, comenzando el mismo viernes con el pregón inaugural, la presentación de las peñas, proclamación de reina y damas, el chupinazo, los disfraces, el canto del himno de la localidad y el desfile inaugural; y continuando con citas que se repiten cada año, y que llenan de emoción a vecinos y visitantes. Una de ellas es el encendido de las monumentales fuentes en los jardines reales para disfrutar de los tradicionales juegos de agua, una cita que cada año llama a miles de personas el día de San Luis. Además, en esta ocasión, los más pequeños podrán disfrutar también de un parque infantil acuático y recrear sus propios juegos de agua.
Otra es la gran judiada popular, que este año se celebrará el martes 26 de agosto, una cita que comienza con los preparativos a las 5:00 de la mañana, para continuar con el encendido de las hogueras y los preparativos de un guiso que comparten cientos de personas en la pradera del Hospital, ensalzando a la vez uno de los productos autóctonos más conocidos en todo el país, como es el judión de La Granja. No será la única cita gastronómica que podrán disfrutar los vecinos, pues a lo largo de estos días festivos también se degustan otros platos como paella, sopas de ajo, chocolate o bocadillos, entre otros.
La música llenará día y noche las fiestas, comenzando el mismo viernes, cuando el grupo de dulzainas y tamboril de la Escuela Municipal de Música y danza amenizará el vermut, hasta el miércoles del fin de fiestas, cuando, pasada la medianoche, los vecinos podrán disfrutar del espectáculo de la orquesta Pikante. Entre medias no faltarán multitud de DJ´s, conciertos, espectáculos musicales, charangas y tributos, además de verbenas con orquestas, macro discomóviles o música tradicional, para poner la banda sonora a unas fiestas que cuentan con animación desde primera hasta última hora.
Los más pequeños también tienen su espacio en estas fiestas, ya desde el viernes, cuando podrán disfrutar de un parque infantil con distintas atracciones para abrir boca a todo lo que se viene. Durante todos los días, aquellos que lo deseen, podrán asistir y divertirse con la comparsa de gigantes y cabezudos, interactuando especialmente con estos últimos, que persiguen de forma divertida a los pequeños durante el pasacalles que realizan a diario. Fiesta de la espuma de colores, baile con sus personajes favoritos, parque acuático o vermut infantil son otras de las iniciativas preparadas especialmente para ellos, que, además podrán disfrutar de muchas otras que se incluyen en la programación.
Un lugar destacado también tienen los festejos taurinos, con el desarrollo de un nuevo ciclo de novilladas picadas, V Judión de Oro, encierros matinales y nocturnos, sueltas de reses, y sus ya tradicionales toros de fuego, que recorrerán las calles de la localidad prácticamente cada noche.
Programación
Viernes 22 de agosto
11:30 h. Parque infantil
13:00 h. Vermut con el grupo de dulzainas y tamboril de la Escuela Municipal de Música y Danza.
16:30 h. Pre-pregón con Alexito Dj y Dj Tapias. Concurso de disfraces
18:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos
20:00 h. Pregón inaugural de las fiestas de San Luis, presentación de las peñas, proclamación de la reina de las fiestas y sus damas de honor, entrega de premios, chupinazo de San Luis y concurso de disfraces por peñas.
20:30 h. Canto del himno de La Granja. Tradicional desfile de inauguración con charangas, batucada y música
20:30 h. Apertura de puertas concierto El Drogas
21:00 h. Concierto Títeres
22:30 h. Concierto El Drogas.
00:15 h. Gran espectáculo musical con Macro Show Éxtasis
01:30 h. Toro de fuego. En el descanso, rifa popular. Al finalizar, DJ´s para seguir con la música
Sábado 23 de agosto
11:00 h. Campeonato local de tiro al plato
11:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos
13:00 h. Fiesta de la espuma de colores
13:00 h. Vermut. Concurso de croquetas
14:00 h. Dj Piccolo
17:00 h. Tardeo Indie con Inho Alonso Dj
18:30 h. Novillada picada del V Judión de Oro. Eduardo Neyra y Pedro Andrés. Ganadería Raso del Portillo
19:45 h. Desfile de humo y color, con música de charanga. Al finalizar, homenaje de dulzaina y tamboril a Mariano García Martín
22:00 h. Inicio festival Tributos
00:30 h. Verbena con la orquesta Vía Libre
01:30 h. Toro de fuego. En el descanso, fantasía pirotécnica con gigantes de fuego. En el descanso y después de la verbena, DJ´s
Domingo 24 de agosto
11:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos
12:00 h. Encierro matinal. Después vermut con charnaga
15:00 h. Gran paellada popular. Homenaje a los más mayores del municipio. Después, parque infantil, y a continuación espectáculo de magia. Al finalizar, juegos infantiles y pintacaras.
18:30 h. Gran novillada picada con Álvaro Serrano, Rafael de la Cueva y Daniel García.
20:30 h. Música en directo con Finister Music. Cena con bocatas.
23:50 h. Primer encierro nocturno y posterior suelta de reses, con charanga.
00:30 h. Macro discomóvil
01:30 h. Toro de fuego, rifa popular, sorteo de regalos.
Lunes 25 de agosto
11:00 h. Traslado de la imagen del patrón y Santa misa en su honor. Procesión con dulzaina y tamboril
11:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos.
11:30 h. Actividad solidaria
13:00 h. Concierto con la banda de música de Nava de la Asunción
13:30 h. Vermú con DJ´s
14:00 h. Tradicional gazpacho.
14:00 h. Aperitivo popular de San Luis
17:00 h. Parque infantil acuático.
17:30 h. Juegos de agua de las monumentales fuentes en los jardines reales.
19:45 h. Chocolate
23:50 h. Encierro nocturno. A continuación, fuegos de artificio en piezas de poste. Seguidamente, verbena a cargo del grupo Banda Gaudí. En el descanso, sopas de ajo. Al finalizar, bajada a la pradera del hospital con charanga
Martes 26 de agosto
05:00 h. Comienza la preparación de la gran judiada
06:00 h. Encendido de las hogueras donde se cocinarán las judías. Se ofrecerá el tradicional caldo casero.
11:30 h. Travesía del Mar
12:45 h. Toros carretones
14:00 h. Música tradicional en directo
14:30 h. Comida de amigos. Espectacular judiada popular. Entrega de los tradicionales premios al cocinero del año. Amenizado con charanga
16:30 h. Concierto Flau y Cía
17:00 h. Juegos populares y tira de soga
18:00 h. Juegos de dados
18:30 h. Gran Prix Humor Amarillo para peñas.
20:00 h. Dj´s Padres Indies
20:30 h. Música para todos los públicos, y para los más peques, baile con sus personajes favoritos. Preñado para los pequeños
00:15 h. Verbena a cargo del grupo La Huella. En el descanso, nocillada.
01:30 h. XXIX Encierro de toros de fuego.
Miércoles 27 de agosto
10:30 h. Inscripciones y posterior Milla Urbana desde la pradera del Hospital
11:00 h. Comparsa de gigantes y cabezudos.
12:00 h. Huevos fritos y vermut
13:00 h. Fiesta de la espuma y vermut infantil
14:00 h. Vermut torero con la charanga La Nota y Dj´s
14:30 h. XXX Caldereta Popular
18:30 h. Corta de Troncos
20:30 h. Los Mariachis Madrid América
21:30 h. Concierto con Inma García, en homenaje a nuestros mayores socios de la Asociación San Luis
00:15 h. Verbena a cargo del grupo Pikante
01:30 h. Tradicional toro de fuego.
02:30 h. Traca final, encendida del canuto y despedida de las fiestas de San Luis 2025.
