Vamos Palencia rompe el acuerdo con el PSOE en el Ayuntamiento de Palencia

«Se nos rompió el amor», cantaba Rocío Jurado y la misma tonadilla entonaba este jueves la formación Vamos Palencia para anunciar la ruptura del ... acuerdo de gobernanza firmado con el PSOE para facilitar la llegada de Miriam Andrés a la Alcaldía de la capital. Solo que en esta ocasión, a tenor de las palabras de los dirigentes y concejales de Vamos Palencia, esa ruptura del amor no llegado de tanto usarlo, como proclamaba la cantante chipionera, sino más bien de todo lo contrario, del olvido al que se han visto sometidos los compromisos fijados en aquel acuerdo que se firmó en junio de 2023.

En una rueda de prensa, en la que han participado los principales dirigentes del partido, Fidel Ramos y Diego Isabel Lamoneda, así como las dos concejalas en la corporación capitalina, Marta Font y Maribel Contreras, han explicado que tras más de dos años de mandato municipal, «los avances en el acuerdo han sido insuficientes», por lo que han decidido retirar cualquier tipo de apoyo al equipo de gobierno socialista, situándose como un grupo más de la oposición en el Ayuntamiento de Palencia.

La portavoz municipal, Marta Font, recalcó que durante todo este tiempo Vamos Palencia ha mantenido una posición de lealtad institucional basada en el acuerdo de gobernanza, pero señaló que su partido no ha encontrado la misma reciprocidad por parte del PSOE, dado que apenas se han cumplido unos pocos puntos del acuerdo. «Reconocemos algunos avances puntuales, como la renovación del PGOU o el clúster de los cuidados. Sin embargo, el núcleo de las iniciativas clave para la revitalización de Palencia permanecen paralizadas», recalcó, la edil, que fue desglosando medidas sin implementar como la oficina de atracción de empresas, el Día de la Mujer Palentina, los huertos urbanos o el plan de dinamización de ocio juvenil. «No han traspasado el papel», incidió.

Por su parte, Diego Lamoneda lamentó que en más de dos años de mandato, además de no haberse concretado el acuerdo de gobernanza, el equipo socialista no haya sido capaz de fijar un «proyecto de ciudad claro y ambicioso a largo plazo». El dirigente de Vamos Palencia señaló que se ha producido en la ciudad un «estancamiento visible», dado que no se ha avanzado en un modelo asentado en la planificación estratégica, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Lamoneda aseveró también que otro de los grandes reproches que hacen a los socialistas es su falta de transparencia, así como de respuestas claras en los asuntos cruciales, como las negociaciones con Adif relativas al soterramiento.

En la misma línea se manifestó Maribel Contreras, quien aseguró que su grupo queda totalmente desvinculado el equipo socialista, aunque coincidió con sus compañeros en manifestar que Vamos Palencia siempre apoyará todas aquellas propuestas que considere beneficiosas para la ciudad sin importar el grupo político del que procedan.

La edil quiso también lanzar un dardo al Partido Popular, al que acusó de no haber planteado ninguna propuesta de relevancia durante los más de dos años de mandato, recordando que es un grupo político con ocho concejales en el Ayuntamiento de Palencia. «¿A qué se ha dedicado el PP durante este tiempo?», se preguntaba Maribel Contreras.

Por ello, al ser preguntados por un posible apoyo a una moción de censura, Diego Lamoneda no dudó en afirmar que este tipo de acuerdos con otros grupos para forzar un cambio de gobierno en el Ayuntamiento no figura entre los planteamientos actuales de Vamos Palencia. Lamoneda señaló que para apoyar un moción de censura tendría que existir un proyecto político claro y definido, enfocado al desarrollo futuro de Palencia. «A día de hoy no está en nuestros planes. Somos oposición, queremos hechos, no palabras. Para que haya una moción de censura debe haber un proyecto y un equipo para ejecutarlo, y las matemáticas en el Ayuntamiento son complejas», manifestó.

También, ante la próxima negociación de los presupuestos municipales para 2026, la portavoz Marta Font mostró un claro escepticismo de la voluntad real de negociar de los socialistas. La edil recordó que apenas se han ejecutado las partidas presupuestadas para 2024 y prácticamente ninguno de los compromisos de 2025. «Negociar de nuevo en 2026 requeriría un cambio radical en su forma de actuar», señaló al tiempo que reconoció que su confianza en la negociación con el equipo de gobierno del PSOE se ha visto muy mermada en estos dos últimos años.