Fidel Ramos, Marta Font, Diego Lamoneda y Maribel Contreras, tras el anuncio de ruptura. Manuel Brágimo-Ical

Vamos Palencia rompe el acuerdo con el PSOE en el Ayuntamiento de Palencia

La formación localista afirma que ha perdido la confianza en el equipo de gobierno tras más de dos años de incumplimientos en compromisos sustanciales

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:34

«Se nos rompió el amor», cantaba Rocío Jurado y la misma tonadilla entonaba este jueves la formación Vamos Palencia para anunciar la ruptura del ... acuerdo de gobernanza firmado con el PSOE para facilitar la llegada de Miriam Andrés a la Alcaldía de la capital. Solo que en esta ocasión, a tenor de las palabras de los dirigentes y concejales de Vamos Palencia, esa ruptura del amor no llegado de tanto usarlo, como proclamaba la cantante chipionera, sino más bien de todo lo contrario, del olvido al que se han visto sometidos los compromisos fijados en aquel acuerdo que se firmó en junio de 2023.

