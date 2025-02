La alcaldesa confía en que el acuerdo de gobierno fluirá «porque está firmado con el partido»

Sigue complicándose el mandato en el Ayuntamiento de Palencia (con diez concejales del PSOE, ocho del PP, tres hasta ayer de Vamos, dos de Vox, uno no adscrito, y otro de IU). El acuerdo de gobernanza firmado con Vamos Palencia y que permitió en junio ... de 2023 la investidura de Miriam Andrés como primera alcaldesa de Palencia se ha ido deteriorando a medida que avanzaba 2024 hasta la ruptura casi total que se vivió el pasado mes de diciembre durante la votación de las propuestas de Ordenanzas Fiscales para 2025. Vamos Palencia, que comenzó el mandato apoyando prácticamente todas las propuestas y decisiones de los socialistas, ha ido este año distanciándose paulatinamente, al entender que no se están cumpliendo más que unas pocas cuestiones de las 39 que se incluían en el documento firmado por ambos partidos.

El acuerdo, «que no pacto», según insistió el propio Domiciano Curiel cuando lo firmó, incluía la presencia de los tres concejales electos de Vamos Palencia en la Junta de Gobierno Local, el órgano de asesoramiento del alcalde, en el que además se aprueban la mayor parte de los proyectos y medidas que adopta el Ayuntamiento. En la Junta de Gobierno Local figuran también tres representantes del PSOE (la alcaldesa y dos concejales), así como un miembro de cada uno de los restantes grupos políticos. No obstante, en estos últimos meses las desavenencias han sido evidentes entre Domi Curiel y su grupo, que si el expulsado no abandona el acta, ahora quedará con dos concejales.

Al poco de conocerse la expulsión de Domi Curiel de Vamos Palencia, la alcaldesa, Miriam Andrés, ha asegurado que confía en el acuerdo de gobernabilidad en el Ayuntamiento, «pese a que se está complicando la legislatura con tanto concejal no adscrito», y apuntó que está «convencida de que la relación seguirá siendo fluida». Aunque no entró a analizar la decisión interna tomada por el grupo político, avanzó que «seguiremos trabajando para avanzar en todos los acuerdos de gobernabilidad» que están firmados. «Estoy convencida de que va a fluir esa relación», insistió. En cuanto a los efectos en la tarea de gobierno que implica la expulsión de Domi Curiel, la regidora ha explicado que el acuerdo de gobernabilidad «está firmado con el partido» y la semana que viene reorganizará la situación «porque lógicamente cambia», pero se mostró convencida «de que va a fluir la comunicación», concluyó.

Por su parte, la concejala de Vamos Palencia Maribel Contreras, quien ha acudido a la inauguración del Mercado de las Candelas, donde los portavoces se han pronunciado sobre la nueva situación, aseguró que la decisión fue tomada por el comité del partido y emplazó a los medios de comunicación a una rueda de prensa que la formación dará el próximo miércoles, «donde se darán todas las respuestas». Sobre el escenario planteado por la alcaldesa en el que aseguró que no habría problemas durante la legislatura tras la expulsión de Curiel, Contreras afirmó que seguirán trabajando y peleando por la ciudad que es «por lo que hemos venido y por lo que estamos aquí».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Víctor Torres, calificó el acuerdo de gobernanza como «ahora más débil porque si antes sumaba trece concejales, ahora en el futurible más optimista será de doce». El concejal de IU-Podemos Palencia, Rodrigo San Martín, aseguró que la decisión le pilló «desprevenido», pero confesó que les «puede venir bien» porque ahora son el voto «número 13 y a lo mejor tienen que empezar a hablar» con ellos, ya que «no ha existido diálogo previo», dijo del equipo de gobierno socialista.

Finalmente, el concejal de Vox Emilio Polo consideró que «la situación es complicada» y recordó lo vivido en su grupo con la expulsión de Ricardo Carrancio.

«Nosotros en su día tuvimos una situación muy complicada, la resolvimos como en conciencia creímos y sobre todo pensando lo que habíamos propuesto en nuestro programa y lo que habíamos venido a hacer».