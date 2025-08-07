Teranga atiende a 211 migrantes en un año en Palencia, y el 73% logra un trabajo El dispositivo de protección internacional puesto en marcha por San Juan de Dios cumple un año de actividad en la residencia de los Barnabitas

Se cumple un año desde que el centro ssistencial San Juan de Dios recibió a 90 personas refugiadas procedentes del África Subsahariana en el dispositivo Teranga (que significa hospitalidad en wolof, un dialecto senegalés) en el marco del Programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El dispositivo abrió sus puertas inicialmente para dar respuesta a situaciones de emergencia mediante ayuda humanitaria para pasar, desde el 1 de enero de este año 2025, a ser un recurso de Protección Internacional, con una capacidad de 90 plazas que han estado ocupadas durante estos 12 meses al 100%.

Teranga se ubica en la Residencia Hospedaje Diego Martínez de los Padres Barnabitas de Palencia y acoge principalmente a hombres solos mayores de edad, mayoritariamente de origen subsahariano, aunque también han pasado por el centro personas de otras nacionalidades. Todos ellos llegan huyendo de sus países debido a conflictos armados, persecución, pobreza extrema u otras situaciones que ponen en peligro su vida y buscan en España un entorno seguro donde reconstruir su futuro.

En este primer año se ha atendido a 211 personas, incluyendo a las que están en él en el momento actual, con el apoyo de un equipo multidisciplinar formado por una coordinadora, tres trabajadoras sociales, cuatro monitores, dos integradoras sociales, un técnico deportivo, dos psicólogos, una abogada, dos orientadoras laborales, dos profesoras de español, una administrativa, tres ordenanzas, dos personas de limpieza, personal de catering y vigilancia de seguridad nocturna. A este equipo se suma la labor de un grupo de 14 personas voluntarias que apoyan en el refuerzo del idioma, las salidas culturales y las actividades de ocio.

Del total de personas con permiso de trabajo en vigor y con un nivel de español mínimo para poder trabajar, 184, se ha logrado insertar laboralmente a 135, lo que supone un 73,37%. Para ello, se ha contactado con un total de 75 empresas de las que 45 se han convertido en empresas contratantes, lo que ha supuesto una contribución directa a solventar el problema de empleabilidad en puestos de trabajo de difícil cobertura en Palencia capital y provincia. También dentro del ámbito laboral se han impulsado 63 prácticas profesionales y se ha formado a 146 personas en sectores como construcción, ganadería, hostelería, albañilería o mozo de almacén, teniendo como punto de partida las necesidades del mercado laboral palentino.

Desde la apertura del proyecto, un total de 208 personas han asistido a clases de español (el resto eran hispanoparlantes). Actualmente, 75 usuarios acuden diariamente a clases de español repartidos en cuatro niveles diferentes. Todas las personas que han pasado por el dispositivo están documentadas y 75 ya disponen de su TIE o tarjeta roja.

Durante estos doce meses se han desarrollado 412 talleres para adaptación e integración de las personas refugiadas sobre cultura española, hábitos de vida saludable, derechos y deberes, gestión doméstica o educación financiera. En el área de atención psicológica se ha acompañado a 180 personas enfocando la atención en su duelo migratorio, intervenciones en trauma, apoyo en su proceso adaptativo y gestión emocional.

Además, se han realizado 49 actividades deportivas grupales (fútbol, baloncesto, gimnasio o piscina) y 162 sesiones de gimnasio, contribuyendo al cuidado físico y mental entendiendo la práctica deportiva como una de las herramientas básicas para la integración social, y contando con el apoyo de distintos clubes y asociaciones deportivas de Palencia.

El Programa de Protección Internacional, puesto en marcha hace casi ocho años por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, continúa creciendo. De las 533 plazas a nivel nacional con que contaba en 2024 se ha pasado a una oferta de 850 plazas en la actualidad, con la incorporación el pasado año de Palencia y Burgos, entre otros centros. Y en lo que va de 2025, hasta el 22 de julio, ha acogido a 250 familias que suponen 1.466 personas atendidas -incluyendo menores de edad y adultos- en los centros de la institución repartidos por Castilla y León, Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Región de Murcia.