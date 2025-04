«Renuncié a la popularidad y al dinero para labrarme una carrera en el teatro»

Cuarenta y siete años de carrera avalan el prestigio y la versatilidad de la actriz Silvia Marsó, nacida en el barrio barcelonés de El Poble- ... Sec en 1963, quien ha superado el centenar de personajes representados en más de setenta producciones audiovisuales y teatrales. El Teatro Principal de Palencia levantará el telón para recibir, una vez más, a esta intérprete catalana que, consagrada ya ante el público y la crítica, se mete en la piel de Violeta en la obra 'Claveles', compartiendo escenario con Abel Folk, director, a su vez, de la misma, Este montaje, cuyo texto firma Emma Riverola y que lleva un año de gira por España, se escenifica este sábado (20:30 horas).

–Es madrugadora, algo poco habitual en la gente del teatro…

–¡No tengo más remedio! Siempre tengo muchas cosas que hacer. Quizás, la gente del teatro, como dices, no lo es tanto, a mí me gusta más la mañana que la noche.

–La actriz de la sonrisa sempiterna y envidiable. ¿Ese optimismo es innato en usted?

–Sí. La verdad es que no soy consciente de ello, sale de mí de forma espontánea. Eso me lo llevan diciendo prácticamente desde que tengo uso de razón.

–En 'Claveles' se mete en la piel de Violeta. Resúmame esta historia.

–El día que estalla la Revolución de los Claveles, tres amigos españoles cogen un coche y se van a Portugal a celebrar el derrocamiento de la dictadura. Cincuenta años después, uno de ellos, Ramón, la pareja de Violeta, muere. Entonces, llega el tercer amigo, Javier, interpretado por Abel Folk, que consigue ser elegido presidente de España y con el que no me hablaba desde hacía más de cuarenta años por una serie de malentendidos. En la obra soy filósofa y escritora y he escrito miles de ensayos criticando a la izquierda de nuestro país. Entonces, se genera un combate ideológico, político y social entre estos dos personajes, planteando preguntas al espectador.

–El discurso de la obra está muy vigente porque se habla de las conquistas democráticas que se están tambaleando en el presente.

–Exacto. Yo no voy a aportar datos porque ya se está viendo la situación actual del planeta en todos los sentidos. Ahora, es el momento de hablar de ello.

–En esta función se sube a las tablas con Abel Folk, quien también la dirige.

–Hasta ahora, Abel y yo nunca habíamos compartido escenario, pero yo siempre le he admirado como actor porque le he conocido desde que empecé. Y este año, casualmente, cuando estábamos ensayando 'Claveles', a los dos nos cogieron para la serie 'La encrucijada', que se emitirá en Antena 3.

–Este sábado presenta 'Claveles' en Palencia, ciudad a la que ha acudido con bastante regularidad.

–Palencia es uno de los sitios emblemáticos de las giras teatrales de España. Si una obra de teatro no se representa en el Teatro Principal de Palencia, estará incompleta. Actuar en Palencia es sinónimo de buena salud en la gira de una obra teatral.

–A nivel profesional, ¿con el teatro está más que servida, aunque intervenga también en proyectos audiovisuales?

–Mi trayectoria teatral ha sido muy rica y me ha dado muchas oportunidades. En el teatro he podido desarrollar una experiencia muy dilatada, diversa y sólida; he hecho drama, comedia, musical, performance… Eso no quiere decir que no me gusten los proyectos audiovisuales. Este año he rodado la serie 'La encrucijada' y soy coprotagonista de la película 'La bala', de Carlos Iglesias.

–Tras cuarenta y siete años de trayectoria, supongo que habrá forjado amistades dentro de la profesión…

–Claro, claro. Desde fuera parece que hay mucha competitividad entre los actores o actrices y que nos pisamos los unos a los otros, pero a mí eso no me ha ocurrido. Siempre he tenido compañeros extraordinarios. Tengo un montón de amigos, aunque no todos son actores. Lo bonito de esta profesión, que no sucede en otras y que a mí me parece un privilegio, es que conoces a gente más joven y mayores que tú porque en los repartos hay profesionales de todas las edades. Eso te da la posibilidad de compartir momentos inolvidables con gente de distintas generaciones.

–La Marsó Produce es el nombre de su productora.

–En 2017 produje mi primera obra en solitario, '24 horas en la vida de una mujer', un espectáculo que presenté en Palencia, aunque ya había coproducido otros montajes.

–¿Lo que ha conseguido hasta ahora ha superado sus expectativas?

–Cuando rodé la serie 'Harem' con Ava Gardner, siendo yo muy jovencita, me dio un consejo en perfecto castellano: «Ten paciencia porque en esta profesión no se llega nunca». Y lo he cumplido porque nunca me he puesto metas. Mi único propósito como actriz ha sido que yo fuera el vehículo de transmisión de los pensamientos y reflexiones de grandes dramaturgos a los espectadores. Por esa razón me he prodigado más en el teatro. Yo he trabajado con los mejores autores, que es el sueño de cualquier actriz. No hago teatro de entretenimiento o comercial, sino comprometido y, desde hace bastantes años, puedo elegir. Y cuando no me ofrecen lo que yo quiero, lo produzco, y no es una chulería.

–¿Ser azafata del 'Un, dos, tres…' fue más un hándicap que una carta de recomendación para abrirse puertas?

–Esa pregunta me la haré hasta que me muera. Nunca sabré qué hubiera sido de mi trayectoria de no haber hecho el 'Un, dos, tres…'. En ese momento, yo ya estaba estudiando interpretación en el Instituto de Teatro de Barcelona y ya había hecho teatro, televisión y musicales. Cuando finalizó mi etapa en el programa, no me contrataban porque era la chica del 'Un, dos, tres…', pero yo tomé una firme decisión: abandoné la televisión, renunciando, incluso, a un contrato millonario en una cadena privada en 1990, y me alejé voluntariamente de la prensa del corazón para centrar mi carrera en el teatro. Renuncié a la popularidad, no buscada, sino sobrevenida, y al dinero para labrarme una carrera teatral, y lo conseguí.